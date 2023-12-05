春節連假離島機票今晚6點開搶！澎湖航線率先登場　時間表一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月5日(週二)、6日(週三) 下午6時到8時及7日(週四)下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。
各航線運能提供方面，澎湖航線934架次，計8萬3526個座位數；金門航線742架次，計7萬5268個座位數；馬祖航線148架次，計1萬0198個座位數；三離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1,824架次，一共有16萬8992個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。
民航局特別提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。
民航局也提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段113年2月7日至2月12日臺灣出發往離島方向，以及113年2月11日至2月15日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。