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春節連假離島機票今晚6點開搶！澎湖航線率先登場　時間表一次看

▲2024年春節假期長達7天，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線今（5）日起在「有限時段」內開放訂位。（示意圖／NOWnews資料照）
▲2024年春節假期長達7天，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線今（5）日起在「有限時段」內開放訂位。（示意圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

明(113)年春節假期長達7天，許多民眾開始籌畫出遊、返鄉之行程。對此，交通部民用航空局也宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1824架次，共計16萬8992個座位數，今（5）日率先登場的是澎湖航線，將在下午6時至8時開放訂位，明（6）日則是金門，提醒有返鄉需求的民眾留意訂票時間表以及開票期限！

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▲2024年農曆春節訂票開放時間。（圖／民航局）
▲2024年農曆春節訂票開放時間。（圖／民航局）
明年春節假期從2024年2月8日(週四)至2月14日(週三，初五)，一共有7天假期，民航局規劃2月7日(週三)起至2月15日(週四)為航空疏運期，共計9天。民航局提醒，農曆春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月5日(週二)、6日(週三) 下午6時到8時及7日(週四)下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

各航線運能提供方面，澎湖航線934架次，計8萬3526個座位數；金門航線742架次，計7萬5268個座位數；馬祖航線148架次，計1萬0198個座位數；三離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1,824架次，一共有16萬8992個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

民航局特別提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

民航局也提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段113年2月7日至2月12日臺灣出發往離島方向，以及113年2月11日至2月15日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

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