桃園市發展在地化食農教育 石門國小學生種菜烹調一手包
桃園市長張善政上任後推動公私立國中小免費營養午餐政策，除了讓學生享用免費營養午餐外，桃園市各級學校也積極發展「在地化食農教育」課程。桃園市教育局劉仲成局長今日（5）日特別來到石門國小，關心學校食農教育課程推動情形，並化身親善大廚與小朋友一起採摘蔬菜並製作成香煎蔬菜餅。
記者李春台／桃園報導
石門國小校長陳秀惠表示，校園內闢有一區菜圃提供實施食農課程使用，由教師帶領學生進行實作，並在收成後帶學生到特色餐教室進行烹調料理。該校擁有全市第一間特色餐教室，學校老師已帶領學生完成包括照燒豬肉米漢堡、義大利焗烤麵、泰式打拋豬肉等多樣美味料理。這學期六年一班的學生們親手栽種小白菜、小松菜、廣島菜以及艾草，從整頓菜圃、親手種植、時時觀察、澆水抓蟲，都很細心照顧，今日也準備採收小白菜並製作成蔬菜餅，一起分享從菜圃到餐桌的美味。
劉仲成抵達石門國小後，六年一班學生們便與局長一起收成種植的蔬菜，並將新鮮食材帶至特色餐教室進行烹調。營養師莊珮玲也邀請局長化身大廚親自示範，看完局長的示範後，孩子們躍躍欲試，各組開始分工，有的孩子捧起剛收成的蔬菜前往水槽進行洗滌，有的孩子拿起大碗準備調理麵糊，另一位孩子將砧板就位，接著將洗好的蔬菜切成小塊，和入麵團攪拌均勻，將平底鍋架上電磁爐，啟動熱源熱鍋，下沙拉油、倒入麵團、翻煎兩面，香味四溢、一氣呵成。
劉仲成表示，教育局鼓勵及補助學校活化閒置空間建置校園小農田，積極推動在地化食農教育，由教師帶領學生「做中學」，透過食農課程實際操作體驗，讓孩子們從中認識到食物生產過程的不易，再融入「飲水思源、食米知恩」的品德教育，培養學生對食物、生產者和環境的尊重與感恩，讓食育帶來的好品格種子可以深耕在孩子心中，發芽茁壯。