中市環保局落實永續發展再創佳績 獲頒國家永續發展獎

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環保局表示，繼去年以「機車污染AI辨識系統」代表台中市參加「2022全球智慧50大獎」（2022 Smart 50 Awards），榮獲全球50大智慧城市科技應用項目之評比殊榮；同年8月參與「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」永續發展目標（SDGs）之永續城市（SDG11）指標評比，榮獲銀級獎及銅級獎肯定。今年3月參加「2023 GO SMART Award」，也獲得全球前14名評比佳作。
此次再度以環境執法科技應用及永續發展相關類別項目獲獎，充分展現台中市管制移動污染源科技執法的成果，並積極透過跨域合作，協力實踐國家永續發展目標，邁步朝向2050淨零排放之路。
環保局長陳宏益強調，台中市自明年1月1日起將全面停止寄發傳統紙本定檢明信片，改以手機簡訊通知車主完成當年度機車排氣定檢；目前正努力推廣設籍台中市的燃油機車車主，踴躍加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務(網址：https://taichungsms.greenideas.com.tw/)，不僅能減少紙張印製的浪費，響應行政院環境部推廣無紙化服務，同時減輕郵差繁重勞務，連帶降低郵務車執勤排碳量，有效落實節能減碳行動，及早達成2050淨零排放目標。
代表出席受獎的環保局副局長商文麟表示，感謝評審委員的青睞及肯定，也衷心感謝環保局相關業務單位同仁的通力合作，使台中市在永續發展領域能夠大放異彩，實踐永續發展的成果有目共睹。環保局未來將持續推展永續發展目標，並善用多元化且智慧科技創新的作法，成就台中市形塑永續淨零城市的發展願景。