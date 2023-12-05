全聯60元便當買不到別放棄！搶購秘笈公開 改逛「這間」遇見幸福
全聯福利中心以及家樂福在今年3月跟農業部合作，推出60元幸福餐盒，主打CP值超高的便當路線，菜色完全贏過不少超商的微波食品，從開賣至今已經賣出超過200萬個！但是即便數量這麼多，還是有供不應求的情況，開賣超過半年，至今有不少人連一個幸福餐盒身影都沒看到，然而實際上，「有時候並不是被搶光，而是其實南部的門市沒有開賣哦」！
記者張嘉哲/綜合報導
近日有不少網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」等相關社團分享吃過60元幸福餐盒的心得，表示這年頭有這種60元的便當可以買真的是德政，不僅可以照顧農民，也可以讓許多小資族有更多經濟上的喘息空間。不過也有不少人直言「開賣半年以上從來沒有看過半次餐盒到底怎麼回事？」、「高雄哪間門市有賣啦！都搶不到已經放棄了」。
然而殘酷真相出爐！雖然全聯在全台300家門市都有提供這款60元便當，也預計在每週增量10萬個幸福餐盒給消費者購買，但是全台灣的全聯門市有1161間，顯示其實有高達800餘間其實沒有販售這款幸福餐盒，比例還是相對較高，所以對於不知道該資訊的人來說，才會有許多人根本連看都沒看過。
而《NOWnews》記者也實際到全聯官網上使用「門市搜尋」功能，是可以用來查詢門市有無販售相關類別的功能，像是阪急麵包、壽司、無印良品聯名、熱便當等等，結果實際查詢發現，只要是彰化以南的縣市都會顯示「0間門市符合結果」，也就是說彰化以南的縣市的全聯門市其實不是被搶光，還是根本沒在賣這款60元幸福餐盒啦！
至於如果是居住在彰化以北縣市的民眾想要吃這款全聯60元便當的話，可以先查詢對應門市後，採取「蹲點模式」，不少內行的婆媽都是使用該策略每天都吃到幸福餐盒，官方表示幸福餐盒早晚兩次的補貨時段，分別是午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間的話，基本上都不會撲空的哦！
不過南部的民眾也別太傷心，除了全聯有賣60元便當以外，行政院農業部也有跟家樂福合作，同樣也是有販售60元的便當，在全台67家量販店都有在賣，不少人以為只有全聯才有販售，但其實家樂福也有，而且口味類別也推陳出新，還沒成功在全聯買過的民眾，可以到家樂福逛逛看，說不定也能遇見幸福！