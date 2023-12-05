亞錦賽／中華迎戰巴勒斯坦！台中洲際棒球場稍有寒意 降雨機率曝
2023亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）持續進行中，中華隊前日拿下大巨蛋首勝後，今（5）日將移師台中洲際棒球場迎戰巴勒斯坦，中央氣象署表示，中部以北入夜氣溫稍低有寒意，但台中洲際棒球場今天晚上6點後降雨機率只有10％，氣溫落在攝氏19至21度，進場加油的球迷，務必攜帶薄外套或保暖衣物，以免離場時著涼。
記者張志浩／綜合報導
亞錦賽中華、巴勒斯坦之戰開打時間為晚上6點30分，氣象署說明，台中洲際棒球場下午天氣舒適，3點時氣溫約落在攝氏24度、體感攝氏25度，但晚上6點後轉為偏涼，氣溫約落在攝氏21度、體感攝氏22度，晚上9時後氣溫約落在攝氏19度、體感攝氏21度。
氣象署提及，由於東北季風減弱，今天水氣較少，台中洲際棒球場雖然多雲，但預計不會有降雨影響比賽進行，降雨機率為10%，風向則為「北風轉東北風」」，大致由外野側往內壘吹，球迷們要特別小心風勢可能導致涼意更加明顯。
本場亞錦賽，中華隊派出味全龍投手張景淯先發接戰巴勒斯坦，張景淯今年在中職出賽10場，0勝1敗，1中繼，防禦率6.48，本次亞錦賽有投球限制80顆球，不過就看能否壓制住巴國打線，巴勒斯坦以美國第二代為主，被認為是「美國二隊」，中華隊必須要穩紮穩打。