嘉義全縣在268處裝設331台AED並培訓CPR認證即時搶救生命

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在台中某大學一名近50歲男子日前參加嘉義縣校園大型賽事活動中，突然在球場倒地無意識，所幸同行有醫師發現即刻施予AED電擊2次並實施心肺復甦術搶救後恢復心跳，經救護車送醫院途中已恢復意識，後續住院進一步治療。
衛生福利部今年5月公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增警察分局、派出所、分駐所、國中以上學校、3等站以上台鐵車站等單位，另公共場所設置AED應有70%員工完成CPR+AED訓練，才能完成安心場所認證，效期由原3年縮短為2年，以強化急救技能。
衛生局表示，嘉義縣力推安心場所認證，目前設有AED的場所共有268處331台，並積極推動公共場所AED設置及安心場所認證，推廣全縣民眾CPR與AED緊急救護常識，輔導18鄉鎮市衛生所全面辦理「CPR與AED教育訓練」，計辦理21場788人參與，提升人員緊急救護技能、施救即時性，營造全嘉友善安全的生活環境。
衛生局長趙紋華呼籲，即時AED及心肺復甦術就是救命關鍵，當遇到有人昏倒呼吸心跳停止時，如能在４分鐘的黃金時間即時搶救，應遵循「叫叫壓電」口訣提供協助。叫-確認反應及呼吸；叫-請旁邊民眾協助快打119求救，並取得AED；壓-胸外按壓；電-使用AED（開、貼、插、電），只要依AED語音的指引操作即可，急救成功率可高達90％，每慢１分鐘存活率將減少約7％，在緊急時刻，每個人都可以成為全民守護者，串起生命之鏈。