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DJ SODA招牌短髮不見了！紫色長髮仙氣模樣曝光　小S看傻「像AI」

▲DJ SODA（右二）招牌短髮不見了，她戴著紫色長假髮，仙氣逼人，連小S都看傻讚「像AI」。（圖／東森提供）
▲DJ SODA（右二）招牌短髮不見了，她戴著紫色長假髮，仙氣逼人，連小S都看傻讚「像AI」。（圖／東森提供）

記者黃盈容/綜合報導

南韓性感女神DJ SODA（黃素熙）曾榮獲亞洲百大女DJ第1名頭銜，她的招牌短髮搭配精緻臉蛋與火辣身材，在全球擁有高人氣。近期DJ SODA在台工作，上遍各大節目，她到小S主持的東森綜合《小姐不熙娣》，一改過去形象，戴上「紫色長假髮」，仙氣飄飄的模樣瞬間驚豔全場，就連自稱亞洲第一美的小S也忍不住大讚：「好像AI人！太漂亮了！」

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▲韓國DJ Soda有一頭招牌俏麗短髮。（圖／翻攝DJ Soda IG）
▲韓國DJ Soda有一頭招牌俏麗短髮。（圖／翻攝DJ Soda IG）
DJ SODA上節目大聊「長髮VS.短髮」的世紀難題，向來幾乎是以短髮造型出現在大眾眼前的DJ SODA，這次竟在節目中戴上「紫色長假髮」，仙氣飄飄的模樣，不僅全場男性拜倒在她石榴裙下，就連小S都讚嘆不已：「好像AI人！太漂亮了！」，DJ SODA聽完後，熱情回敬，對小S嘟嘴比愛心，撒嬌的樣子也讓小S招架不住。

▲樂天桃猿啦啦隊團場壯壯，也是短髮女孩代表。（圖／壯壯IG）
▲樂天桃猿啦啦隊團長壯壯，也是短髮女孩代表。（圖／壯壯IG）
同樣是短髮代表的樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心），長相甜美，舉手投足都散發魅力，她透露，剪成短髮後不僅運勢比較好，就連桃花也跟著來，更自曝感情現況表示，同時有8位追求者，但也無奈有些男生「只是亂撩」，另外有些則是「想認真發展，最終卻戀情告吹」，被問到戀情沒結果的原因，狀狀表示：「因為工作太忙」，下一秒卻被派翠克虧：「這回答太官方了！」

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