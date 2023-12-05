DJ SODA招牌短髮不見了！紫色長髮仙氣模樣曝光 小S看傻「像AI」
南韓性感女神DJ SODA（黃素熙）曾榮獲亞洲百大女DJ第1名頭銜，她的招牌短髮搭配精緻臉蛋與火辣身材，在全球擁有高人氣。近期DJ SODA在台工作，上遍各大節目，她到小S主持的東森綜合《小姐不熙娣》，一改過去形象，戴上「紫色長假髮」，仙氣飄飄的模樣瞬間驚豔全場，就連自稱亞洲第一美的小S也忍不住大讚：「好像AI人！太漂亮了！」
記者黃盈容/綜合報導
DJ SODA上節目大聊「長髮VS.短髮」的世紀難題，向來幾乎是以短髮造型出現在大眾眼前的DJ SODA，這次竟在節目中戴上「紫色長假髮」，仙氣飄飄的模樣，不僅全場男性拜倒在她石榴裙下，就連小S都讚嘆不已：「好像AI人！太漂亮了！」，DJ SODA聽完後，熱情回敬，對小S嘟嘴比愛心，撒嬌的樣子也讓小S招架不住。
同樣是短髮代表的樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心），長相甜美，舉手投足都散發魅力，她透露，剪成短髮後不僅運勢比較好，就連桃花也跟著來，更自曝感情現況表示，同時有8位追求者，但也無奈有些男生「只是亂撩」，另外有些則是「想認真發展，最終卻戀情告吹」，被問到戀情沒結果的原因，狀狀表示：「因為工作太忙」，下一秒卻被派翠克虧：「這回答太官方了！」
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