感嘆周庭流亡 矢板明夫：4年後台灣選舉話題已不再是香港
香港民運人士、前香港眾志副秘書長周庭，3日在社群網站上宣布自己不會再回香港，相當於「棄保」流亡海外，遭港府揚言終身追捕。日本知名媒體人矢板明夫藉此感嘆，相較於4年前反送中風波，如今香港已不再自由和繁榮，台灣同情香港的聲音也已經消失。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫4日晚間在臉書上po文，簡述周庭事件始末，包含她是如何因反送中事件被捕、被調查、被扣留護照，被帶往深圳，被要求寫悔過書，終於前往加拿大留學，到決定永不返回故土。她在4日接受日媒採訪時坦言，自己過去3年身心受到創傷，患上創後壓力症（PTSD），正在考慮未來的計劃，包括申請政治避難。
矢板明夫表示，周庭在今年9月之前，幾乎從來沒有離開過香港，她之所以能講一口流利的日語，也都是在香港自學的，她的家人、朋友和所有的回憶，都和香港分不開，因此當她說出「大概一輩子不會回去（香港）了」這句話時，內心一定十分悲傷。
矢板明夫並回憶，2020年1月台灣大選時，台灣的選民因為看到香港的反送中遊行被鎮壓，意識到「台灣絕對不能變成香港」，於是蔡英文總統得票衝到歷史最高。然而，4年過去了，香港的自由和繁榮已經不在，但是在台灣，同情香港的聲音已經消失，而「開放陸生就讀就業」竟然成為了選舉主要的話題，不禁讓人有一種隔世之感。