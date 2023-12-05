林嘉欣斬12年婚：還是相信愛情 和前夫「天天訊息」嚮往混合家庭
「金馬影后」林嘉欣、温貞菱、施柏宇今（5）日出席巴黎世家（Balenciaga）開幕活動，有好幾年沒有在台灣公開露面，但她其實陸續都有來台拍片和探望家人，現階段就是加拿大、香港、台灣飛來飛去。她在7月宣布結束和導演袁劍偉12年婚姻，今坦言：「我依舊相信愛情是存在，我們過節都是一起過的。」而且她可以接受「blended family」（混合家庭），以後若各自拍拖，還是可以一起相處。
記者蔡依庭／台北報導
45歲林嘉欣結束和香港導演袁劍偉12年婚姻，享受自由之身的她難得在台出席活動，她目前心境是「很自由、很開心」。她對於失婚一點也不避諱，大方聊目前和前夫的關係，說道：「我依舊相信愛情是存在，只是另外的形式，不管怎樣都還是一家人，我們過節都是一起過的，盡量不讓寶貝有缺少什麼，所以我們每天都訊息，關於她們的行程、學習，而且我和他的家人還是很親近，現在國外有一個叫blended family，之後也不排除，我們都拍拖還是可以一起相處。」
對她而言，大人的心態要很重要，不要影響家人們，害她們得吸收到負能量，所以他們是很和平的與她們溝通，也都能接受。她透露，年底將會返台拍新電影，將和張艾嘉演母女，是2位影后認識多年後首次合作，所以她今年會在台灣跨年。林嘉欣是金馬大滿貫影后，而新科影后林品彤先前和她合作過電影《美國女孩》，很替「女兒」得獎感到開心，以她15歲就開始工作的心態，也認同導演李安說的「把書唸好很重要」。
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