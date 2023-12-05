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高雄小港國中等9校　榮獲健康促進績優學校與金質獎

▲小港國中帶領師生跑出健康，榮獲健康體位績優學校遴選特優獎。（圖／高市府教育局提供）
▲小港國中帶領師生跑出健康，榮獲健康體位績優學校遴選特優獎。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

衛福部與教育部公布今年健康促進表現優秀學校，高雄市有小港國中與巴楠花國中小等9校獲獎。高市府教育局長謝文斌表示，高雄將全面推動健康校園，在校園傳達正確健康觀念，同時內化於生活，落實校園促進學生健康，影響更多學校與家庭共同投人。

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高雄市推動校園健康促進成果卓著，小港國中、中正高中、高雄高商、陽明國中、甲仙區寶隆國小與內門區西門國小分別獲得教育部健康促進績優學校等獎項。巴楠花部落國中小、樂群國小與仕隆國小，今年榮獲衛福部與教育部「健康促進學校特色」獎勵競賽全國金、銀、銅質獎。

▲樂群國小校訂課程即為健康促進，設計健康金三角-生活技能素養導向課程，榮獲卓越銀質獎。（圖／高市府教育局提供）
▲樂群國小校訂課程即為健康促進，設計健康金三角-生活技能素養導向課程，榮獲卓越銀質獎。（圖／高市府教育局提供）
小港國中帶領師生跑出健康，榮獲健康體位績優學校遴選特優獎，師生共同參與提升促進校園健康，小港國中拳擊隊學生於今年112年總統盃全國拳擊錦標賽打出漂亮成績，首次拿下國中男子組總冠軍。校長鄭元順說，國中生培養健康運動習慣，除了增加心肺功能、消耗熱量控制體重，尤其增加自信心、幫助紓解課業壓力。

巴楠花國中小融合在地特色、部落風情，設計布農四季文化戶外課程，參加健康促進學校特色獎勵競賽榮獲卓越金質獎；樂群國小校訂課程即為健康促進，設計健康金三角-生活技能素養導向課程，榮獲卓越銀質獎；仕隆國小積極、創新，推廣健康議題，展現學生快樂與活力，榮獲卓越銅質獎。

▲西門國小結合在地特色三太子，拍攝健康體位影片參加健康主播評選，皆榮獲佳作獎。（圖／高市府教育局提供）
▲西門國小結合在地特色三太子，拍攝健康體位影片參加健康主播評選，皆榮獲佳作獎。（圖／高市府教育局提供）
寶隆國小透過校訂課程主題與口腔保健結合，利用繪本引導學生理解換牙的心情與潔牙之重要性，榮獲口腔保健績優學校遴選入選獎。

中正高中參加健康促進學校輔導計畫「前後測成效評價」，利用拍攝小主播影片、課程教學及小組討論，使學生將性教育觀念內化，榮獲優等獎；西門國小除參加前項競賽，同時結合在地特色三太子，拍攝健康體位影片參加健康主播評選，皆榮獲佳作獎。

高雄高商拍攝菸檳危害防制影片，參加校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫「網紅就是你」榮獲特優獎；陽明國中拍攝懸疑的檳榔防制影片，營造撲朔迷離的情節，以了解檳榔的危害，榮獲優等獎。

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