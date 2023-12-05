高雄小港國中等9校　榮獲健康促進績優學校與金質獎

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小港國中帶領師生跑出健康，榮獲健康體位績優學校遴選特優獎，師生共同參與提升促進校園健康，小港國中拳擊隊學生於今年112年總統盃全國拳擊錦標賽打出漂亮成績，首次拿下國中男子組總冠軍。校長鄭元順說，國中生培養健康運動習慣，除了增加心肺功能、消耗熱量控制體重，尤其增加自信心、幫助紓解課業壓力。
巴楠花國中小融合在地特色、部落風情，設計布農四季文化戶外課程，參加健康促進學校特色獎勵競賽榮獲卓越金質獎；樂群國小校訂課程即為健康促進，設計健康金三角-生活技能素養導向課程，榮獲卓越銀質獎；仕隆國小積極、創新，推廣健康議題，展現學生快樂與活力，榮獲卓越銅質獎。
寶隆國小透過校訂課程主題與口腔保健結合，利用繪本引導學生理解換牙的心情與潔牙之重要性，榮獲口腔保健績優學校遴選入選獎。
中正高中參加健康促進學校輔導計畫「前後測成效評價」，利用拍攝小主播影片、課程教學及小組討論，使學生將性教育觀念內化，榮獲優等獎；西門國小除參加前項競賽，同時結合在地特色三太子，拍攝健康體位影片參加健康主播評選，皆榮獲佳作獎。
高雄高商拍攝菸檳危害防制影片，參加校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫「網紅就是你」榮獲特優獎；陽明國中拍攝懸疑的檳榔防制影片，營造撲朔迷離的情節，以了解檳榔的危害，榮獲優等獎。