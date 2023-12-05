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范冰冰「蜻蜓娘娘戰袍」被酸翻車　罕見談逃稅：只有自己能救自己

▲范冰冰「蜻蜓裝」紅毯禮服引起熱議，本人分享逃稅被封殺的心境。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲范冰冰「蜻蜓裝」紅毯禮服引起熱議，本人分享逃稅被封殺的心境。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸女星范冰冰逃稅被抓後，遭祖國影視圈封殺，接下的好萊塢電影票房慘澹，轉往南韓客串電視劇，參加國際性時尚活動、影展，積極恢復演藝活動，但聲勢已不如以往。范冰冰近日到新加坡宣傳女同志新片《綠葉》，紅毯戰袍被指「翻車」，受訪時罕見提到那段低潮時期，「能救自己的人只有你自己。」

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范冰冰出席第34屆新加坡國際電影節，替主演的韓片《綠葉》造勢，她開幕式穿一件法國設計師品牌的黑色高級訂製服，腰際和背部以鏤空剪裁交織出4個大蝴蝶結，隱約露出身材曲線，配上絲絨材質的布料，高貴、大器又神祕，被網友封為「蜻蜓娘娘、蜈蚣裝」，認為唯有范冰冰能輕鬆駕馭，評價普遍很高，只有少數人表示看不懂、妝容很怪。

▲范冰冰「蜈蚣裝」紅毯造型有褒有貶。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲▼范冰冰「蜈蚣裝」紅毯造型有褒有貶。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲▼范冰冰「蜈蚣裝」紅毯造型有褒有貶。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲▼范冰冰「蜈蚣裝」紅毯造型有褒有貶。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
逃稅事件5年過去，范冰冰仍被大陸視為劣跡藝人，她在電影節座談會上坦然對著鏡頭說：「我自己後來慢慢走過這段路程，我覺得能救你的人只有你自己，只有你的那束光照在了身上，跟著這個光往前走，你才有可能走出迷霧，否則你永遠在等待別人，這是一件很不現實的事情。」

▲范冰冰認為人要自救，不要等他人出手，才有可能走出迷霧。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲范冰冰認為人要自救，不要等他人出手，才有可能走出迷霧。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
從「紅毯女王」、「紅毯之神」、「范爺」到多年沒有戲可拍，范冰冰表示，自己在低谷期看盡人情冷暖、世態炎涼，雖然振作的過程困難，但同時學到很多新事物：「即使會有遺憾、痛苦、脆弱，但我還是得繼續好好生活。」

▲范冰冰以行動證明如何靠自己絕處逢生。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲范冰冰轉往好萊塢、南韓、法國影壇發展，以行動證明如何靠自己絕處逢生。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
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