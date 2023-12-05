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特企／CoinEx首次亮相台灣金融博覽會　推動創新金融變革潛力

▲國際老牌加密貨幣交易所CoinEx受邀出席該盛會，首次亮相台灣金融博覽會的加密貨幣館。（圖／品牌提供）
▲國際老牌加密貨幣交易所CoinEx受邀出席該盛會，首次亮相台灣金融博覽會的加密貨幣館。（圖／品牌提供）

本報訊

台北國際金融博覽會圓滿落幕。國際老牌加密貨幣交易所 CoinEx受邀出席該盛會，首次亮相台灣金融博覽會的加密貨幣館，展出其最新的加密服務應用與多元化的投資理財產品，並與對加密產品感興趣的用戶進行現場互動，給參會者留下了深刻的印象。該博覽會在台北市舉行，CoinEx參加了其中的加密貨幣主題館，吸引了眾多加密愛好者和金融專家們的關注。 

台北國際金融博覽會素有「金博會」之稱，是台灣規模最大的金融展會，今年博覽會以「永續投資、數位金融、全民理財」為主題，喚起全民理財意識，提供正向的投資理財觀念與區塊鏈知識。該次金博會規劃了五大展區，共舉辦了36場精彩講座，近 130家國內外金融機構共襄盛舉，吸引了來自世界各地的對理財產品和服務有著濃厚興趣的參會者。

台北金博會的一大亮點是參會者對加密貨幣表現出極大的興趣和好奇心，這也表明了人們對加密行業有了更廣泛的認識。作為國際領先的加密交易所，CoinEx在金博會上與參會者分享其專業的加密交易服務和願景，並共同見證了加密貨幣在塑造創新金融未來方面的變革潛力。

在為期三天的金博會上，CoinEx的展位熱鬧非凡，現場不僅有轉盤抽獎等小遊戲，而且還有特制周邊。豐富多彩的活動吸引了眾多參會者，也成為了當地KOL的打卡點。參會的KOL不僅通過影片記錄精彩的現場展出，還親自參與現場互動活動。作為首次參加金博會的境外交易所，CoinEx表示台灣的民眾普遍對加密貨幣都有一定的了解，他們會主動團隊溝通了解業務及平台亮點，從現場活躍的氣氛體現了台灣用戶渴望探索加密貨幣及平台的好奇心和與熱情。CoinEx交易所也通過參與此次金博會，傳遞出其用戶至上的品牌理念，凸顯了其致力於建立更安全、專業的加密交易平台的決心。

在台北金融博覽會的現場，CoinEx與其他區塊鏈知名企業進行了深度交流，並進一步建立起加密合作夥伴關系，促進了加密領域的發展。這種友好的合作關系將進一步推動CoinEx成為台灣加密用戶關注的焦點，並擴大了其在當地社區的影響力，提高了 品牌知名度。

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台北金博會作為當地最大型的金融展覽會，對加密行業的發展起到了積極的推動作用。CoinEx感謝活動主辦方的邀請和支持，為品牌傳播提供了更廣泛的影響，也為推動加密行業發展做出了貢獻。通過參加台灣金博會，CoinEx不僅獲得了更多的知名度，也進一步加深了公眾對加密行業的興趣和了解。相信通過不斷創新和完善，CoinEx將能夠為用戶提供更加優質的加密貨幣交易平台和服務。台北金博會的成功也推動了台灣當地加密領域的發展，為加密行業的未來奠定了堅實的基礎。

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