政治人物辦活動　家長：還我乾淨聯絡簿

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江肇國指出，多所教育局所屬國小內發生老師協助貼特定活動貼紙在聯絡簿上的情況。他表示質疑，認為這是市府視而不見抑或知法犯法幫特定候選人宣傳的行為？即便活動非選舉場合，但在現場看到候選人相關的資訊布條甚至大型娃娃，對市府形象不利，涉嫌行政資源濫用。這引起了民眾對活動性質的質疑，市府應該避免混淆。
他進一步提到現正競選立委的某市議員不斷宣稱市府出資辦理的紙風車活動是自己所主辦。他要求市府應釐清活動辦理者的真實身份和活動與候選人之間的關係，強調市府應確保資源合理使用，避免選舉資訊混入非選舉活動，以維護市政公正。
市議員李天生也指出，近來有民眾拍攝到校園內出現特定候選人的父親背著候選人的旗幟到校園內宣傳，這明顯有違市府應秉持行政中立的原則。透過市府資源協助特定候選人選舉，並不符合民主競爭的精神及市民的期望。
選舉相近，多起市府行政不中立的事件引起社會廣泛關注，江肇國、李天生呼籲市府要嚴正處理，以確保市府行政資源不被濫用，同時強化行政管理，維護市政公正，符合民眾期待。
教育局說明，學校場地出租由學校根據「台中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」決定核准與否，該管理辦法規定各項選舉投票日前6個月內，政黨、各級民意代表或公職候選人申請使用校園場地，若列名為活動申請人、指導、主辦、合辦或協辦單位，學校應不予許可。今年紙風車劇團巡迴各校演出，是由劇團直接向學校申請借用，目前並無接獲有違規情形。