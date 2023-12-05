柯文哲再批大巨蛋是藍爛攤、綠卡蛋 蔣萬安：市民不關心政治口水
台北大巨蛋順利開幕，3日也順利完成棒球亞錦賽首戰，但意外掀起政壇「誰卡蛋」論戰。國民黨總統參選人侯友宜先酸前台北市長柯文哲任內一拖8年，柯文哲今（5）日則批評，大巨蛋是國民黨留下的爛攤，「不要再拿出來打，不然我一樣一樣拿出來清算！」更批民進黨審查卡1年10個月，都不會不好意思。對此，台北市長蔣萬安表示，市民朋友關心的是誰能解決問題，不是政治口水。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天再度批評，大巨蛋是國民黨留下的爛攤子，勸國民黨別拿出來打，「真要拿出來打就一樣一樣拿出來清算」。另外柯也嗆不會原諒民進黨，並且點名內政部前部長徐國勇、行政院前院長蘇貞昌，「為何消防安全要審一年十個月，理由是什麼？」
蔣萬安今天赴議會質詢，被媒體提問有關柯文哲再嗆大巨蛋，蔣萬安僅淡淡回應，市民朋友關心的是誰能解決問題，不是政治口水。
大巨蛋上週起舉辦亞錦賽，棒協也邀請世界全壘打王王貞治為亞錦賽開球，王致贈簽名球棒給蔣萬安，有網友翻出過去王貞治50年前也贈送球棒給蔣萬安祖父、前總統蔣經國；蔣萬安說，王貞治是他心中的傳奇人物與偶像，他對於大巨蛋、台灣未來棒球發展都有非常高的期許。
蔣萬安表示，從王手中接過球棒，「身為球迷與市長，肩上責任更大，會持續未來台灣棒球發展盡心力。」