工研院首創電動大客車智慧充電　公車全面電動化估可省10億

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第二是「遠端偵控」技術可降低人力操作需求，並且減少人為操作失誤的風險；第三是「AI人工智慧分析技術」可平順化充電操作，延長電池使用壽命約20%，透過智慧充電系統的AI人工智慧技術分析和大數據儀表板，不僅能監控車上電池的健康程度，進行全生命週期的紀錄，更能確保電動公車營運順暢。
交通部次長陳彥伯強調，推動運具電動化是實現2050淨零排放目標的關鍵，而2030年市區公車全面電動化是邁向此目標的重要一步。為協助客運業者實現電動化轉型，交通部結合產官學研資源，以交通部公路局所建置的電動大客車數據監控平台、客運業者排班調度系統與充電設備為基礎，透過系統整合、大數據分析及人工智慧技術，提供客運業者全面的電動公車能源管理、智慧充電服務與營運管理方案，為智慧節能運輸奠定良好發展基礎。
交通部運輸研究所所長林繼國指出，在交通部的指導以及運研所和公路局共同努力下，110-111 年所建置的電動大客車營運數據監控管理平台，促成了電動大客車資料整合與數位化管理應用。112年運研所透過整合電動大客車營運數據監控管理平台資料、客運業者動態班表和場站資料等跨系統資料，運算各種限制條件下的充電排程，已成功發展電動大客車智慧充電服務系統，對於我國實現永續發展、推動低碳交通的目標具有非常重要的意義。
工研院說明，目前這套智慧充電系統已應用在中興巴士集團北士科站，配備64輛電動公車上，未來將擴充至跨場站、跨客運業者及跨系統的充電調度，可針對電動物流車及電動計程車等電動車隊進行充電管理，大幅縮短車隊業者電動化的陣痛期，加速達成淨零碳排目標。
工研院表示，持續聚焦市場新價值，擘劃《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，在「智慧生活」應用領域，發展電動車整車系統、關鍵零部件及智慧充電服務，用技術研發強化產業的全球競爭力。這項創新的智慧充電系統將為台灣的交通運輸，帶來更加智慧、節能、環保的未來。