藍白合涉搓湯圓列被告！侯友宜批「浪費司法資源」：合作沒期約
「藍白合」因為侯、朱、柯、馬4人簽訂6項協議，遭告發涉違反《選罷法》「搓湯圓條款」，北檢正式簽分「選他字案」偵辦，將4人通通列為被告。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（5）日駁斥，兩黨合作沒有期約、沒有賄選，更沒有利益交換，怎麼用用司法手段，浪費司法資源，痛批完全誤導視聽。
記者林怡昕／台北報導
賴清德稍早受訪時，直指中國介入這場選舉，企圖扶植親中政權，其實有很多事證。且昨天侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九及民眾黨總統參選人柯文哲因「藍白合」涉違反《選罷法》「搓湯圓條款」，均被列為被告。
對此，侯友宜今天出席「民意第一線！侯友宜里長侯援會」，受訪時指出，民進黨到了選舉都沒有招數了，連他這種「台灣土雞」，一輩子顧台灣，民進黨還想要抹紅，用政治黑手介入選舉沒有必要，更何況，兩黨合作沒有期約、沒有賄選，更沒有利益交換，怎麼用用司法手段浪費司法資源，痛批完全誤導視聽。
至於賴清德陣營昨天稱，侯友宜要開放1千萬陸生來台。侯友宜駁斥，賴清德指出千萬陸生來台就業，造謠說謊就是賴清德，自己指的是，按照「現行所有辦法」，讓大陸人士來台就業，痛批「賴清德真的是造謠一流」，談及印度勞工來台就業，勞動部已經要跟印度簽署備忘錄，媒體也有報導，自己沒有造假，賴清德稱千萬陸生來台就業，就是造謠。