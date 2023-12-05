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金鼎結構債案！最高法院維持更二審見解　張平沼夫妻無罪確定

▲最高法院駁回檢方上訴，金鼎證券創辦人張平沼無罪確定（圖／NOWnews資料照）
▲最高法院駁回檢方上訴，金鼎證券創辦人張平沼無罪確定（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

前金鼎證券創辦人張平沼被控，2005年與妻陳淑珠處分公司85億元結構債時，將虧損轉嫁金鼎證券，涉犯《證交法》特別背信罪，儘管一、二審均遭判有罪，但兩次更審均逆轉獲判無罪，最高法院維持更二審見解，駁回檢方上訴，張平沼夫妻無罪確定。

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2004年7月間，聯合投信因募集的債券型基金處分可轉換公司債，造成虧損，導致基金淨值大幅下跌，引發投資人大舉贖回，在流動準備不足狀況下，聯合投信報請金管會證期局暫停該基金贖回獲准，但效應已擴及國內其他債券型基金。

檢方指控，聯合投信事件後，金管會為避免投資人大舉回贖基金造成系統性風險，遂要求投信公司募集的債券型基金，須在2005年12月底前將所持有的結構債全數移出，並遵循「三大鐵律」。

檢方查出，張平沼聞訊後，認為依三大鐵律，則6億元虧損須由金鼎投信的大股東承擔，因此安排金鼎投信將旗下41檔、總值85.6億元的結構債賣斷給張家所有的5家投資公司，再由5家公司以附賣回條件交易（RS）方式，超過市價及債券面額86.97億元向金鼎證券融資，將金鼎投信、股東應承擔的損失轉嫁金鼎證券。

一、二審依證交法背信罪，判處張平沼7年6月、其妻陳淑珠8年6月；更一審認為，三大鐵律中的「不可讓基金受益人受損」、「若有損失由投信公司股東自行吸收」的指示決策過程明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定不合，不能當張平沼等人違背職務的依據，逆轉改判張平沼5人無罪，但又遭最高法院撤銷。

更二審認同更一審見解，另指出，張平沼等人為配合金管會，不得不將結構債自金鼎投信移出，其選擇的交易方案也是金管會認可的處理方式，金鼎投信自始即準備以自有資金承擔處理結構債損失，無從認定張平沼等人有將損失轉嫁金鼎證、規避對股東責任的不法意圖，且經專業經理人評估，未明顯違反交易常規，尚屬合理的商業判斷，故仍判5人皆無罪。檢方不服上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

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