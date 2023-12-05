駐蒙特婁台北經濟文化辦事處正式揭牌 肩負推動我國參與ICAO任務
我國駐加拿大代表曾厚仁大使（右4）及駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩（左3）主持揭牌儀式，並與魁團黨聯邦眾議員Denis Trudel（左1）、保守黨聯邦眾議員Pierre Paul-Hus（左2）、加台國會議員友好協會會長暨眾議院國貿委員會主席Judy Sgro（右3）、紐布朗斯維克省省議員Dominic Cardy（右2）及魁團黨聯邦眾議員Simon-Pierre Savard-Tremblay（右1）共同揭牌。（圖／外交部提供）
記者
邱新博／台北報導
2023-12-05 15:18:21
外交部指出，我國「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」於今年12月4日正式揭牌運作，並於當日上午舉辦開幕酒會，由駐加拿大代表曾厚仁大使、駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩共同主持，加台國會議員友好協會會長暨眾議院國貿委員會主席Judy Sgro眾議員等多位政要到場祝賀。
外交部長吳釗燮以預錄影片致意表示，台加共享民主、自由價值，於蒙特婁新設據點象徵我國期盼全面深化與加拿大在經貿投資、科學技術、文化、教育、原住民事務及醫療衛生等各領域的合作夥伴關係，期許辦事處成為連結台灣及魁北克人民的橋樑。
外交部說明，「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」設立於魁北克省蒙特婁市，為我國在加拿大設立的第四個據點，將負責加拿大魁北克省（Quebec）、紐布朗斯維克省（New Brunswick）、紐芬蘭暨拉不拉多省（Newfoundland and Labrador）及努納福特區（Nunavut）的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助等業務，也將肩負推動我國參與國際民航組織（ICAO）的工作，並與駐加拿大代表處密切協調，增進台加全方位實質合作與交流。
駐蒙特婁台北辦事處聯絡資訊：
地址：#2310, 1800 Avenue McGill College, Montréal, QC H3A 3J6, Canada
電話：+1 514-282-8008
緊急聯絡電話：+1 514-971-0485
電子郵件信箱： yul@mofa.gov.tw
網址：https://roc-taiwan.org/cayul/index.html。