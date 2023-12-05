特企／Let’s Café巴西玫瑰鑽單品咖啡回歸　每口都是療癒時光

全家Let’s Café單品咖啡「巴西玫瑰鑽」甘潤醇厚的豐富層次感讓咖啡迷們一再回味。現在，Let’s Café將「巴西玫瑰鑽」再升級，不同一般業界常見的單一烘焙，不惜時間成本，使用雙焙工法，鑽研豆子最適合的風味，中烘焙加中深烘焙，繁複工序呈現完美比例，讓單一產區「巴西玫瑰鑽」咖啡，帶出蜜瓜果香和楓糖甜感的全新感受，可說是業界首見的重大升級，一杯單品只有一種焙度不夠，同樣是單一產區，只有Let’s Café兩者風味兼顧。
這次更邀請2位世界級咖啡大師——世界盃虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍、台灣手沖咖啡大賽冠軍林紹興監製，耗時一年進行杯測，更同步送到新加坡相關單位檢測，找來20位CQI咖啡鑑定師團隊，包括咖啡沖煮賽評審、烘豆賽評審等多領域專家，評鑑出80分以上「精品等級咖啡」，另外再加上AI咖啡指紋鑑定，將科技應用在咖啡產業，從種子到杯子，數據化、圖表化展現更精準的風味，完成從產區到烘焙的風味評測，科學化鑑定同樣也達到80分以上，人機雙模式嚴格精選，淬煉出不凡的精品等級咖啡，為的就是讓消費者感受不一樣味蕾體驗。
1棵咖啡樹一年只能產40杯咖啡，每杯咖啡是如此珍貴，單品咖啡更是得來不易，Let’s Café「巴西玫瑰鑽」由專家及科學方式雙向品質鑑定，珍稀之餘好喝更有感，即日起至12月26日，大杯單品咖啡任兩杯119元，還可以兌杯集章換贈品，線下購買、跨店取兌換可集1章，集滿3個章可半價兌換中杯單品咖啡；5個章可半價兌換大杯單品咖啡；8個章則可換金馬聯名濾掛咖啡和MINICUP。Let’s Café以最挑剔的工法成就一杯單品咖啡，用世界咖啡開啟你的咖啡世界，每一口都是療癒時光。
全家Let’s Café單品咖啡「巴西玫瑰鑽」追尋單品風味的更高境界：https://www.youtube.com/watch?v=eaMiPT0BP8g
我是廣告 請繼續往下閱讀