中國魔芋爽燒進校園！台灣最強零食沒有輸 「3秒賣出1包」封神
繼中國的塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡台灣校園之後，最近來自中國零食「魔芋爽」又掀起話題，有國小老師出面表示，因為該零食添加物太多，已經明文下令禁止學生食用，結果還是有學生躲到廁所偷吃，相關食品成分也備受外界檢視，引起討論。對此，就有網友討論「現在小學生都吃魔芋爽，那大家以前都吃什麼零食？」貼文引起廣大熱議，其中以「統一科學麵」成為最多人回憶，過往的銷售紀錄更是超狂。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「現在的學生都是吃魔芋爽，就是魔芋粉做成的蒟蒻，然後添加大量的調味料做成的重口味零食，鈉含量超高，吃多會傷腎，對孩童還有過動、注意力不集中等等，那過去沒有魔芋爽大家都是在學校吃什麼零食？」
貼文曝光後，不少人紛紛回應「紅豬公一定要吃的吧」、「足球巧克力跟巧克力條啊」、「大豬公超好吃，以前一片才一塊錢，下課都會去雜貨店買」；不過最多人的回憶都是「統一科學麵」、「5元的科學麵最潮，CP值超高」、「6塊科學麵好吃又便宜」、「到現在都還是會買科學麵來吃，雖然漲價很多，但還是比很多零食便宜」。
事實上，科學麵是在1978年由統一企業推出，當時候市面上已經有「王子麵」獨大，但科學麵推出之後，因為價格也是非常便宜，加上有更多統一超商的通路，於是逐漸取代王子麵，成為台灣新的速食麵霸主。
科學麵熱賣至今已經40幾年，根據統一企業的統計，科學麵年銷量破億包，同時也是7-11本土零食當中銷售最好的零食，全台灣每秒平均賣出3包，雖然以前一包賣過5元、6元，現在因為物價上漲，一包漲價到12元，但是對比其他的零食來看，售價還是相對低，且購買容易又好食用，在台灣零食界當中佔有一席之地！
不過要特別注意的是，科學麵的鈉含量也是相當高，每一包40公克的鈉含量有700克左右，根據衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克，6歲以下兒童腎臟代謝發育未完全，每日鈉攝取總量建議不超過1200毫克，所以建議民眾在食用時，可以斟酌加入粉包的量哦！或多或少可以減少鈉含量的攝取。