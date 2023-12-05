蕭美琴稱永和捷運「蓋20年沒好」 侯友宜：跟新北里長們並肩作戰
民進黨副總統參選人蕭美琴昨天受訪說，永和家附近有一條捷運蓋了大概20年還沒完成，認為國民黨總統參選人侯友宜原來對新北市民有承諾，責任是不一樣。對此，侯友宜今（5）日回應，每個里長關心的事，他都把它當作大事情來做，跟新北市一千多個里長並肩作戰；至於「侯康配」民調落後，侯則說，有信心顧好台灣。
記者林怡昕／台北報導
蕭美琴昨天受訪指出，自己也是新北市民住在永和，但家附近有一條捷運蓋了大概20年還沒完成，原本以為從美國返台已經好了，後來才知道還需要好幾年的時間，認為侯友宜原來對新北市民有承諾，但從新北市長一下子要參選總統，這責任是不一樣。
對此，侯友宜今天出席「民意第一線！侯友宜里長侯援會」，受訪時提及，自己跟里長幾乎「黏在一起」，展現執行力、魄力，每個里長關心的事，他都把它當作大事情來做，一直用這樣的態度，跟新北市一千多個里長並肩作戰，會把好的經驗要帶到全國，未來人民的小事就是自己的大事，會秉持這樣精神，努力打拼和基層里長站一起，這才是人民所需要的。
至於近來「侯康配」民調被「賴蕭配」狠甩？侯友宜則說，面對選戰，不管外面風跟雨，甚至外面任何人評價，他都有信心顧好台灣，「侯康配」一定贏得最後勝利。