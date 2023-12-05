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兄弟同台！談台新、新光金合併　吳東亮：新壽問題沒解決誰敢併

▲新光金控旗下子公司新光人壽舉行60周年慶祝茶會，新光吳家兄弟新光金名譽董事長吳東進與台新金董事長吳東亮也齊現身，兩人也有握手、拍肩互動還不錯。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控旗下子公司新光人壽舉行60周年慶祝茶會，新光吳家兄弟新光金名譽董事長吳東進與台新金董事長吳東亮也齊現身，兩人也有握手、拍肩互動還不錯。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控旗下子公司新光人壽今（5）日舉行60周年慶祝茶會，新光吳家兩兄弟新光金名譽董事長吳東進與台新金控董事長吳東亮也都有受邀出席，這也是新光金經營權變天後，兩兄弟首次對外合體，吳東亮會後也主動與大哥吳東進握手，互動還算融洽。只是，被問到是否會推動台新金與新光金合併？吳東亮表示，新壽事情沒有解決誰敢合併。

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新壽今日創立60周年慶祝茶會，由新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生，率領新光經營團隊共同參與，也邀請了歷任長官、協力單位、學界及壽險業分享喜悅，包括新光創業首批17位員工之一、曾任新光人壽總經理蘇啟明。同時，新光吳家第二及第三代也齊聚，吳東進與吳東亮兄弟更是在新光金經營權變天後首次對外合體，還是在新光人壽保險摩天大樓，兩人互動也不錯，現場氣氛融洽，兄弟亦有握手、拍肩等互動。

新光金董事長陳淮舟致詞時表示，新光60年來，見證台灣經濟成長，提供社會安定的重要力量，創辦人吳火獅先生曾經說過「維持現狀，即是落伍；研究發展，才有進步」，這種勇於創新、持續前進的態度，也是企業永續經營不變的精神信條。他除了感謝這60年來，每位同仁的努力奉獻，還有一路上許多貴人的陪伴與鼓勵，更特別感謝名譽董事長吳東進，長期對公司付出的心力和貢獻，讓新壽能夠通過各種衝擊與挑戰，繼續成長茁壯，走過重要的里程碑。

新壽董事長魏寶生除了細數與新光的淵源，並表示新壽60年來發揮許多保險促進社會安定的功能，如民國91年他剛接任保險司長時，面對當時的利差損困境，新光人壽就提出建議要開放海外投資、死差利差互抵及開放投資型保單，主管機關與保險業者一起努力合作，有效因應當時環境。他也提到，自今年6月加入新壽後，經營團隊已加強與提升新光人壽的資本規劃、數位化、商品創新、銷售通路與投資績效，相信2026年接軌IFRS 17與ICS後，在主管機關的指導與支持下，新壽一定成為真正國際化的優質保險公司。

不過，新光金經營權變天後，外界也一直關注新光、台新金合併進度，由於新壽面臨2026年要接軌IFRS17號公報及ICS清償協定，為改善體質面臨諸多增資問題，吳東亮今日被問到是否推動台新金與新光金合併時，他直言，「新壽的事情沒有解決誰敢合併」。至於若問題解決，是否就會推動合併，他則說「不要跟我講這事，今天來不是講這事」。

雖然不願談台新金與新光金合併的議題，但身為工商協進會理事長的吳東亮則認為，外界都在討論台灣服務業低薪問題，其實服務業中的金融業薪水不低，只是金融業占GDP比重偏低，10幾年沒增加，反觀新加坡金融業產值占GDP比重逾10%，並持續成長，而且全世界前百大銀行，台灣沒有1家入列，與台灣GDP相當的南韓、新加坡及歐洲幾個國家都有銀行擠入百大行列。

吳東亮說，台灣金融業太分散，政府應鼓勵金融業整併，若能將高端服務業做大，就可進而拉高服務業薪資水準，提振台灣經濟，況且金融業做大也有個好處，除可帶動國內服務業薪資水準提高，也可隨產業至海外設廠投資，台灣金融業要跟著企業走，若不擴大規模，如何服務跨國布點的企業，只是怕外界過度聯想，他也強調，談金融整併與新光金無關。

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