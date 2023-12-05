兄弟同台！談台新、新光金合併　吳東亮：新壽問題沒解決誰敢併

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新光金董事長陳淮舟致詞時表示，新光60年來，見證台灣經濟成長，提供社會安定的重要力量，創辦人吳火獅先生曾經說過「維持現狀，即是落伍；研究發展，才有進步」，這種勇於創新、持續前進的態度，也是企業永續經營不變的精神信條。他除了感謝這60年來，每位同仁的努力奉獻，還有一路上許多貴人的陪伴與鼓勵，更特別感謝名譽董事長吳東進，長期對公司付出的心力和貢獻，讓新壽能夠通過各種衝擊與挑戰，繼續成長茁壯，走過重要的里程碑。
新壽董事長魏寶生除了細數與新光的淵源，並表示新壽60年來發揮許多保險促進社會安定的功能，如民國91年他剛接任保險司長時，面對當時的利差損困境，新光人壽就提出建議要開放海外投資、死差利差互抵及開放投資型保單，主管機關與保險業者一起努力合作，有效因應當時環境。他也提到，自今年6月加入新壽後，經營團隊已加強與提升新光人壽的資本規劃、數位化、商品創新、銷售通路與投資績效，相信2026年接軌IFRS 17與ICS後，在主管機關的指導與支持下，新壽一定成為真正國際化的優質保險公司。
不過，新光金經營權變天後，外界也一直關注新光、台新金合併進度，由於新壽面臨2026年要接軌IFRS17號公報及ICS清償協定，為改善體質面臨諸多增資問題，吳東亮今日被問到是否推動台新金與新光金合併時，他直言，「新壽的事情沒有解決誰敢合併」。至於若問題解決，是否就會推動合併，他則說「不要跟我講這事，今天來不是講這事」。
雖然不願談台新金與新光金合併的議題，但身為工商協進會理事長的吳東亮則認為，外界都在討論台灣服務業低薪問題，其實服務業中的金融業薪水不低，只是金融業占GDP比重偏低，10幾年沒增加，反觀新加坡金融業產值占GDP比重逾10%，並持續成長，而且全世界前百大銀行，台灣沒有1家入列，與台灣GDP相當的南韓、新加坡及歐洲幾個國家都有銀行擠入百大行列。
吳東亮說，台灣金融業太分散，政府應鼓勵金融業整併，若能將高端服務業做大，就可進而拉高服務業薪資水準，提振台灣經濟，況且金融業做大也有個好處，除可帶動國內服務業薪資水準提高，也可隨產業至海外設廠投資，台灣金融業要跟著企業走，若不擴大規模，如何服務跨國布點的企業，只是怕外界過度聯想，他也強調，談金融整併與新光金無關。