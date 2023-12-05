綠營要求為曝光精神病患長相道歉！侯友宜沒道歉 僅回這段話
國民黨正副總統侯友宜、趙少康昨天召開回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，表示兩人相遇的契機正是25年共同處理的這起事件，遭民進黨發言人卓冠廷直指，曝光患者的長相和姓名，更違反《精神衛生法》，呼籲侯、趙應向社會、患者及家屬道歉。對此，侯友宜今（5）日回應，是希望藉由這個案子，關心國家如何面對心理衛生疾病。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜、趙少康昨天召開回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，會中特地與媒體取得授權，播放「1998年公車挾持危機」影片，怎料，不慎曝光思覺失調患者長相，侯辦今天也回應，對於引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整，若有不慎違反規定的地方，我們會虛心檢討，一切依法辦理。
不過仍遭卓冠廷直指違反《精神衛生法》，「再冷也不能拿別人的血來暖自己」，呼籲侯、趙應將影片下架，並向社會、患者及家屬道歉，以及詳讀《精神衛生法》，並且了解媒體的新聞倫理規範。
對此，侯友宜今天出席「民意第一線！侯友宜里長侯援會」，受訪時侯友宜再強調，是希望藉由這個案子，關心國家面對心理衛生疾病，要用行政院層級推動國民心理健康計畫。