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特企／HAPPY GO點數巨樂部　爽吃奢華聖誕跨年大餐再抽日本滑雪行

▲加入HAPPY GO點數巨樂部，就能享有頂級奢華尊爵體驗。（圖／品牌提供）
▲加入HAPPY GO點數巨樂部，就能享有頂級奢華尊爵體驗。（圖／品牌提供）

本報訊

迎接12月溫馨浪漫月，非常適合與親朋好友歡聚的好時節，不僅能享受美食饗宴，還可以規劃聖誕及跨年之旅。對此，HAPPY GO推出豐富的聖誕跨年節日禮遇，精選熱門專屬卡友的尊爵回饋，包含月月抽全新浪漫的異國跨年「浪漫雪景迪士尼40週年機加酒5日遊」及「星宇航空與星野集團 北海道五天四夜高端滑雪之旅」，還有週週樂透「台北遠東香格里拉 跨年泳池party」、「跨年場光影魔幻馬戲團SHOW」及「施舒雅美容世界」，享受國內外的驚喜儀式感過節體驗。即日起下載開啟HAPPY GO App一鍵加入HAPPY GO點數巨樂部，就能享有頂級奢華尊爵體驗，從聖誕high到跨年，迎接全新的2024年。

最棒聖誕跨年大餐　盡在點數巨樂部

HAPPY GO在「巨樂部點數樂透專區」特別推出聖誕跨年主題獎項，只要10-20點就能享有極致饗宴。首先，迎接眾所矚目新北耶誕城演唱會，HAPPY GO打造新北耶誕城最美制高點空中花園餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊雙人耶誕饗宴」獎項已於3日抽出，深受卡友喜愛超過數千人參與；緊接著更祭出每年秒殺搶訂的五星級「台北遠東香格里拉 跨年泳池party」，享受5道式精緻義式美食，品嘗美食同時還能享有101迷人高樓夜景盡收眼底，倒數的同時搭配DJ high翻跨年夜，與好友一起在台北最高戶外泳池畔欣賞101新年煙火歡慶2024！

除了放縱豪華的美食饗宴之外，HAPPY GO推出跨年新選擇的「光影魔幻馬戲團SHOW」，融合拉斯維加斯高奢華製作規格，結合AI光影打造絢麗繽紛的大型秀，打造刺激視覺的跨年盛宴；不喜歡人擠人的卡友們別擔心，HAPPY GO貼心安排「施舒雅美容世界」的人氣美容課程，犒賞一年工作的辛勞，享受放鬆的身心紓壓之旅，還沒參與點數樂透的卡友，只要運用零碎點數就能放大無限價值，締造頂奢的節日喜悅。

星宇＋星野　抽北海道頂級滑雪之旅

在台灣瘋跨年不夠看，想要出國的人HAPPY GO也能一次滿足卡友的夢想！擁還有機會一人中獎兩人同行到日本玩樂，12月6日將抽出「浪漫雪景迪士尼40週年機加酒5日遊」，沒有抽中的的卡友也別灰心，2024年1月8日將再抽出「星宇航空與星野集團 北海道五天四夜高端滑雪之旅」，鼓勵卡友手刀加入「點數巨樂部」，享受充滿儀式感又浪漫的聖誕跨年假期。

【一鍵加入HAPPY GO點數巨樂部】:https://hgapp.page.link/RHNuA7BW3oCZT6Hu6

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