長榮航空今協調年終、調薪！工會提2訴求　若破局不排除下一步

施明德一照片被認為健康出狀況！去年曾進行生酮飲食：4個月瘦6kg

▲民進黨前主席施明德去（2022）年曾在臉書上表示，透露他家正在進行「生酮飲食」，4個月下來體重已經減輕6公斤。（圖／翻攝自施明德臉書）
▲民進黨前主席施明德去（2022）年曾在臉書上表示，透露他家正在進行「生酮飲食」，4個月下來體重已經減輕6公斤。（圖／翻攝自施明德臉書）

記者林莞茜／綜合報導

資深媒體人陳文茜4日晚間，在政論節目上透露，82歲民進黨前主席施明德肝癌復發，住進加護病房洗腎、性命垂危，女兒也緊急搭機返台替他打氣，盼外界幫他集氣共度難關；其實早在2022年4月間，施明德就曾因為換了一張大頭貼，被外界認為健康疑似出了問題，當時施明德隔兩天立刻發文，對外表示，是因為家裡正進行「生酮飲食」，4個月下來讓他的體重減輕6公斤，其他體況都如往昔，但文末又提到「那一天，我突然走了，要請朋友們原諒，不要怪我不告而別。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年4月8日，施明德在臉書上，PO出一張新大頭照，並寫下「白髮蒼蒼，齒牙全無。尚能嚼食」，讓外界擔憂其身體出了狀況，隔兩天，他趕緊再度發文，「新大頭照引來不少朋友的關切」以為他的健康出現新狀況，囑咐他要保重，讓他非常感謝，並告訴真相是家裡正在進行「生酮飲食」，讓他4個月下來體重已經減輕6公斤。

施明德在該篇貼文中指出，他的啤酒肚幾乎完全消失了，臉頰「橫肉」也大大削尖了。外貌自然有些變化。因為女兒說這是她一輩子沒有看過的父親模様，她喜歡，所以拍張照片，分享朋友們；而他的體況都仍如往昔；施明德說，人老了，總有走的一天。只是他每天仍忙於看資料，看書、寫作。上個月才把回憶錄第三冊「軍法大審」30幾萬字送交出版社，下個月問世。

「人生，每個階段都做該做的事」，施明德說，他知道他活著，一直讓某些權貴芒刺在背，不分藍綠。更提到「那一天，他突然走了，要請朋友們原諒，不要怪他不告而別。」

陳文茜在4日播出的政論節目《TVBS戰情室》中提到，施明德肝癌復發，11月14日住進榮總，一改過往栓塞治療，使用電燒，但效果不理想，有零星出血，本以為情況一度穩定，所以中途曾出院返家，不料返家後突然大失血，在6天前住進榮總加護病房。

陳文茜接著指出，施明德是天主教徒，想到之後可能昏迷，便在等病房時打給她交代遺言，讓她氣得怒斥施「我當然會照顧你女兒，但你交代一個也是快死的人遺言幹嘛？我可能比你快死！」，然施明德的病況發展迅速、惡化很快，在3日演變成肺水腫，現在只能戴著氧氣罩，無法自行呼吸，也沒辦法自行排尿，必須緊急洗腎，至今尚未脫離險境，因此陳文茜在節目上，希望大家可以為施明德祈福。

府院黨關切施明德身體狀況　黨內人士：對民主有貢獻很敬重他

施明德驚傳肝癌復發住加護病房「交代遺言」！陳文茜：子女急返台

酸「藍白合」是史上最難看肥皂劇！陳文茜曝內幕：謝謝犧牲與奉獻

綠營要求為曝光精神病患長相道歉！侯友宜沒道歉　僅回這段話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞