施明德一照片被認為健康出狀況！去年曾進行生酮飲食：4個月瘦6kg

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施明德在該篇貼文中指出，他的啤酒肚幾乎完全消失了，臉頰「橫肉」也大大削尖了。外貌自然有些變化。因為女兒說這是她一輩子沒有看過的父親模様，她喜歡，所以拍張照片，分享朋友們；而他的體況都仍如往昔；施明德說，人老了，總有走的一天。只是他每天仍忙於看資料，看書、寫作。上個月才把回憶錄第三冊「軍法大審」30幾萬字送交出版社，下個月問世。
「人生，每個階段都做該做的事」，施明德說，他知道他活著，一直讓某些權貴芒刺在背，不分藍綠。更提到「那一天，他突然走了，要請朋友們原諒，不要怪他不告而別。」
陳文茜在4日播出的政論節目《TVBS戰情室》中提到，施明德肝癌復發，11月14日住進榮總，一改過往栓塞治療，使用電燒，但效果不理想，有零星出血，本以為情況一度穩定，所以中途曾出院返家，不料返家後突然大失血，在6天前住進榮總加護病房。
陳文茜接著指出，施明德是天主教徒，想到之後可能昏迷，便在等病房時打給她交代遺言，讓她氣得怒斥施「我當然會照顧你女兒，但你交代一個也是快死的人遺言幹嘛？我可能比你快死！」，然施明德的病況發展迅速、惡化很快，在3日演變成肺水腫，現在只能戴著氧氣罩，無法自行呼吸，也沒辦法自行排尿，必須緊急洗腎，至今尚未脫離險境，因此陳文茜在節目上，希望大家可以為施明德祈福。