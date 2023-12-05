逛日本免稅店結帳多虧一筆！旅日達人林氏璧也中招：疫情影響還在
日本是許多台灣民眾出國首選，再加上今年不斷維持著甜甜的匯率，讓哈日族在當地購物更加大了手筆。不過近期旅日達人林氏璧與老婆飛往日本沖繩，卻在免稅店結帳時「多虧一筆」，因為退稅櫃台早已休息，也讓他忍不住發文提醒：「現在可能還沒完全恢復疫情前，眼見為憑比較重要啊」。
記者潘毅／綜合報導
林氏璧昨（4）日於臉書《日本自助旅遊中毒者》發文，提到自己在沖繩的AEON小祿店中一樓的超市購物，事前上網爬文看到免稅櫃台到晚間11點，所以便慢慢逛，並開啟視訊讓老婆遠端盡情購物。不過當林氏璧可到了結帳台，工作人員卻告知退稅櫃台只到9點半，而當下剛好已是9點31分，這樣的小插曲讓他頗感無奈：「每來沖繩必有悲劇發生」。
最終林氏璧也表示，這次沒退稅損失雖然不多，大約不到2000日圓（約新台幣428元），但還是決定發文提醒「疫情後因為人力不足等等原因，很多店家營業時間有所改變，現在可能還沒完全恢復疫情前，大家不要太相信網頁上的資訊，眼見為憑比較重要啊」。
日本當地有著10%消費稅，因此許多藥妝店、精品店都設有退稅櫃台，提供外國遊客做使用，但疫情後各大商家的營業時間，也做出調整，許多哈日族也都曾遇過「錯過退稅櫃台營業時間」的事件。