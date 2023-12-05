鴻海11月營收歷年同期次高 展望Q4：優於原先「顯著成長」預期
鴻海2023年11月營收為新台幣6500億，月減12.30%、年增17.95%，為歷年同期次高。累計今年前11月營收為5兆6994億，年減4.89%，同樣為歷年同期次高。展望第4季，下半年為資通訊產業傳統旺季，第4季前兩個月份之累計營收表現略高於預期，因此第4季實際表現可望優於原先「顯著成長」的預期。
記者許家禎／台北報導
鴻海2023年11月營收6500億，月減12.30%。四大產品類別，包括「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」月對月皆有略微衰退表現。至於年對年的部分，11月營收，年增17.95%，其中「消費智能產品類別」及「元件及其他產品類別」相較去年強勁成長。
鴻海第4季，鴻海指出下半年為資通訊產業傳統旺季，第4季前2個月份之累計營收表現略高於預期，因此第4季實際表現可望優於原先「顯著成長」的預期。
鴻海董事長劉揚偉11月中指出，第4季營運可望持續加溫，呈現季增趨勢。對於明年展望，AI伺服器部分將迎來強勁成長，但同時公司也認為需要觀察貨幣政策、通膨、以及政經局勢等因素，目前保持中性看法。