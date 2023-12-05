羅志祥搭上「吳宗憲女兒」！同遊墾丁被抓包 甜蜜狀態全曝光
羅志祥推出全新單曲〈有點愛〉，與有著「吳宗憲女兒」之稱的MIUSA妙莎合作，羅志祥透露這首歌早在5年前就決定要收錄，時隔多年總算問世。為拍出陽光燦爛的劇情，團隊全體南下墾丁拍攝，一行人更造訪不少打卡聖地，MV中羅志祥也展現喜劇天分，在輕甜浪漫的氛圍下總能神來一筆，替現場增添不少笑料，也讓身為女主角的妙莎笑到合不攏嘴。
記者吳雨婕／綜合報導
羅志祥推出全新輕甜舞曲 〈有點愛〉，描繪著男生女生之間，等待對方表態的焦慮，彼此唱出了對愛情的期待，旋律一聽難忘，令人忍不住跟著哼唱，是在年末冬天時刻帶給人甜蜜及溫暖的歌曲。此次羅志祥與MIUSA妙莎合唱，首度正式合作的他們，在錄音過程也擦出火花，平時充滿爆發力的妙莎，更是第一次在作品中嘗試可愛、甜美的風格，羅志祥分享：「其實這首歌放在我口袋裡已經有五年了，記得第一次聽到DEMO就覺得一定要唱到這首歌，這首歌讓我想到過去跟小S的〈戀愛達人〉、蕭亞軒的〈敗給你〉，已經很久沒有再唱這樣的情歌，希望讓大家聽到有一種開心、幸福洋溢的感覺。」
提到與妙莎的合作，羅志祥坦言對妙莎的唱功相當佩服，他分享自己不定期就會關注近期樂壇中的新面孔：「某一次滑到了妙莎，看到她比賽的影片，當時唱了一首〈就讓這大雨全都落下〉，她的聲音很有爆發力、一聽就很難忘，後來得知妙莎是憲哥的藝人，有實力又能唱能跳，必須要合作一下！憲哥一直以來都很提攜有才華的新人，也對我們後輩相當照顧，希望能把憲哥對藝能界照顧晚輩跟新人的精神傳遞下去。」這一席話讓妙莎在一旁驚訝表示原來先前就已經受到前輩關注，直呼相當榮幸及開心。
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