獨／年終協調破局！長榮航空仍無方案拒再談　工會怒不排除下一步

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長榮航空今年獲利亮眼，但傳出年終獎金預估5個月，基層員工眼看其他國籍航空公司已2度發放獎金激勵員工，或已進行結構性調薪，引發強烈不滿。今長榮航空企業工會與公司第二次調解會議，會議從下午1時30分開始，歷時2小時，約下午15時30分結束。公司與會人員包含協理、經理與課長。
周聖凱直言，「今天公司完全沒有帶任何方案」，一直跳針說還要評估，有跨部會小組在決定這件事情，市府的調解委員也有提出讓其他長榮工會一起談，企業工會也願意一起談，但公司也全部拒絕。
工會認為今天公司完全沒有誠意，周聖凱說，他們也跟公司談，若最終方案還沒出爐，至少可以談發放基準，讓工會評估，但公司也不給，僅一再強調會評估，有把方案交給相關部門，每個問題公司都不回答，僅說會再跟工會談。今天與會的其他20幾名工會會員也都很生氣，等於沒有方案，不排除採取下一步行動。
周聖凱透露，公司內部預計討論方案到22日，市府有詢問22日可以再談，但遭公司拒絕，跳針說已收到工會意見，會再討論評估，雖未明言拒談，「但實際上就是拒談」，今日訴求也完全沒有得到任何回應。
周聖凱說明，公司確定29日發放年終獎金，工會還在與會員討論下一步行動，但被問及是否會罷工，周聖凱認為時間上可能來不及，因為罷工需要的時間很長，也不太希望走到這個程度，公司是有錢可以分的，只是若公司年終發很差，之後不排除會做其他行動。
對此，長榮航空回應，已收到工會對年終獎金和調薪的期待與意見，相關作業正在審慎評估中。公司在永續經營的理念下，年終獎金的發放需考慮內外環境及主客觀因素，但一定會秉持照顧員工的理念，與同仁分享努力經營的成果。