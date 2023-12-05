長榮航空今協調年終、調薪！工會提2訴求　若破局不排除下一步

獨／年終協調破局！長榮航空仍無方案拒再談　工會怒不排除下一步

▲今（5）日長榮航空企業工會與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案破局。（圖／長榮航空）
▲今（5）日長榮航空企業工會與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案破局。（圖／長榮航空）

記者許若茵／台北報導

今（5）日長榮航空企業工會與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案，長榮航空企業工會顧問周聖凱會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，長榮航空今完全沒有任何方案，22日定調後也拒絕再談，工會不排除採取下一步行動。

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長榮航空企業工會說明，10月13日就已向桃園市政府申請勞資爭議調解，並針對年終獎金、調薪與旺日出勤雙倍薪三大議題與公司召開第一次調解會議，當次會議公司代表表示尚無方案，因此約定雙方11月2日定期勞資會議再內部討論，然而該會議上，公司仍然不願將初步方案與工會討論，僅表示仍在評估作業中。

長榮航空今年獲利亮眼，但傳出年終獎金預估5個月，基層員工眼看其他國籍航空公司已2度發放獎金激勵員工，或已進行結構性調薪，引發強烈不滿。今長榮航空企業工會與公司第二次調解會議，會議從下午1時30分開始，歷時2小時，約下午15時30分結束。公司與會人員包含協理、經理與課長。

周聖凱直言，「今天公司完全沒有帶任何方案」，一直跳針說還要評估，有跨部會小組在決定這件事情，市府的調解委員也有提出讓其他長榮工會一起談，企業工會也願意一起談，但公司也全部拒絕。

工會認為今天公司完全沒有誠意，周聖凱說，他們也跟公司談，若最終方案還沒出爐，至少可以談發放基準，讓工會評估，但公司也不給，僅一再強調會評估，有把方案交給相關部門，每個問題公司都不回答，僅說會再跟工會談。今天與會的其他20幾名工會會員也都很生氣，等於沒有方案，不排除採取下一步行動。

周聖凱透露，公司內部預計討論方案到22日，市府有詢問22日可以再談，但遭公司拒絕，跳針說已收到工會意見，會再討論評估，雖未明言拒談，「但實際上就是拒談」，今日訴求也完全沒有得到任何回應。

周聖凱說明，公司確定29日發放年終獎金，工會還在與會員討論下一步行動，但被問及是否會罷工，周聖凱認為時間上可能來不及，因為罷工需要的時間很長，也不太希望走到這個程度，公司是有錢可以分的，只是若公司年終發很差，之後不排除會做其他行動。

對此，長榮航空回應，已收到工會對年終獎金和調薪的期待與意見，相關作業正在審慎評估中。公司在永續經營的理念下，年終獎金的發放需考慮內外環境及主客觀因素，但一定會秉持照顧員工的理念，與同仁分享努力經營的成果。

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