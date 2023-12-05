▲長新冠免驚！　台灣研究：Omega-3有效改善症狀

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長新冠症候群 慢性低階發炎是危險因子安南醫院研究副院長蘇冠賓說明，憂鬱、焦慮、睡眠障礙不只是大腦的疾病，更是影響全身系統的慢性發炎，且「發炎理論」是相當重要的一個致病假說，慢性低階發炎也被證實是許多慢性疾病的重要危險因子。世界衛生組織（WHO）估計全球高達七成人口曾感染COVID-19，其中五分之一曾出現長新冠症候群。
Omega-3脂肪酸降低炎症反應 有效改善情緒與神經認知蘇冠賓所帶領的安南醫院憂鬱症中心研究團隊，針對Omega-3脂肪酸進行研究，發現除了對抗心血管疾病，它同時能調節免疫系統，並降低炎症反應。他接著分享，新冠疫情期間，團隊在精神醫學及神經免疫領域的頂尖期刊《大腦，行為和免疫》（BBI）中，發表一系列研究，指出Omega-3在新冠肺炎的各個階段，都能展現對免疫、炎症、氧化壓力和神經免疫的影響。此外，研究還發現Omega-3不僅能降低促炎細胞激素，還能改變下丘腦-垂體-腎上腺軸，有效改善情緒和神經認知障礙。
運用TriNetX全球健康數據庫 Omega-3論文刊登國際期刊但是，研究者要如何安南醫院研究團隊及奇美醫院精神醫學部醫師謝光煬和劉亭慧，善用「TriNetX全球健康數據庫」支持，發現並驗證omega-3對新冠後遺症治療的理論。蘇冠賓副院長解釋，TriNetX提供了完整的臨床、實驗室、診斷和治療數據，研究團隊藉此比較了感染COVID-19前6個月內，有服用Omega-3（共16,954位患者）和沒有服用者（以嚴格條件從總數2,248,803人中，配對抽出同樣16,954位對照者），發現Omega-3顯著降低了一年內COVID-19長期精神症狀的風險，包括憂鬱、焦慮和失眠的風險皆有顯著的降低，相關論文近期也已刊登於期刊《大腦，行為和免疫》，後續團隊也已開始規劃一個多中心臨床試驗，研究Omega-3對Long COVID的效用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60082
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