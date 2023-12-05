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柯文哲「副手」吳欣盈財產曝光　存款250萬、股票3600萬

▲中選會公布民眾黨副總統參選人吳欣盈財產申報。(圖／記者林調遜攝)
▲中選會公布民眾黨副總統參選人吳欣盈財產申報。(圖／記者林調遜攝)

記者呂炯昌／台北報導

中選會今（5）日公布第16屆正副總統參選人的財產申報資料，有「新光公主」之稱的民眾黨副總統參選人吳欣盈存款250萬餘元、股票價值3600萬，另有價值800萬的4件珠寶、一輛Mini Cooper汽車、在新北貢寮跟英國都各有一筆土地。

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吳欣盈在去年11月接替請辭的蔡壁如接任民眾黨不分區立委，根據2023年5月30日第219期廉政專刊顯示，吳欣盈有633萬4680元的存款、1台2008年的1600c.c Mini Cooper、一套價值800萬的藍寶石、股票一共11筆，總價值達4000多萬元，另外在新北市貢寮與英國倫敦各有一筆不動產，貢寮1萬4854平方公尺的土地為贈予，倫敦的房產面積為1060平方公尺，為2013年時購入。

吳欣盈於去年12月再婚、今年4月產子，根據中選會的吳欣盈財產申報，資料新增了夫婿為比利時籍雷諾（Renaud van der Elst），存款減至250萬1,687萬元，股票仍為11筆，但價值減為3671萬餘元、4件珠寶價值800萬元、一輛Mini Cooper汽車、在新北貢寮跟英國都各有一筆土地。


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