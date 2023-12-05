立院三讀　外國人與無國籍人可聲請刑事補償

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立法院司法及法制委員會5月與11月間，併案審查司法院、行政院函請審議刑事補償法部分條文修正草案等案。
現行第36條條文規定，刑事補償法於外國人準用之。但以依國際條約或該外國人的本國法律，中華民國人民得享同一權利者為限。
司法院、行政院提案說明指出，現行規定是基於平等互惠原則，以中華民國人民依國際條約或外國人的本國法律，得享同一權利者為限，才給予該外國人請求補償的權利。
提案說明提到，在人權已受國際各國普遍尊重及保障的今日，允宜與時俱進，以確保在中華民國主權所及領域範圍內的任何人，包含外國人及無國籍人均受合理及平等的對待。
因此，基於人權立國理念、實踐人道主義，並落實公民與政治權利國際公約等，應賦予該外國人依法請求合理補償的權利，應刪除第36條條文。
委員會審查時，經在場立委與官員討論後，照司法院、行政院提案予以刪除，另外也有部分條文，按民進黨立委柯建銘等人所提修正動議通過。全案不須交由黨團協商。
全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過，刪除刑事補償法第36條條文。
另外，此次修法也增訂第13條中第2項條文，規定前項不起訴處分、撤回起訴或裁判確定的事實，因不可歸責於受害人的事由而知悉在後者，自知悉時起算。但自不起訴處分、撤回起訴或裁判確定後已逾5年者，不得請求。
此外，鑒於現行第7條條文，有關依一般社會通念的標準過於抽象，且補償金額的標準業有第6條規定可資規範，並使補償金額標準回歸一般規定，這次修法將第7條條文刪除，並三讀修正通過。
刪除第7條規定後，為使受理補償事件的機關得以彈性審酌補償金額，就請求人已繳罰金、易科罰金、沒收或追徵有拍賣物賣得價金的情形，修正補償金額。
現行條文規定，罰金及易科罰金執行的補償，應依已繳罰金加倍金額附加依法定利率計算之利息返還之。三讀通過條文，將「加倍」的文字改為「1.5倍至2倍」。
三讀通過條文明定，沒收、追徵、追繳或抵償執行的補償，除應銷燬者外，應返還之；其已拍賣者，應支付與賣得價金1倍至2倍的金額，並附加依法定利率計算的利息。
三讀通過條文也賦予無辜受害人可以選擇補償金支付方式，除現有一次性支付外，並增訂可以請求分期支付的條文。（編輯：張均懋）1121205