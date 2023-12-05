▲智慧生活型態崛起　AI預測工具協助進入健康管理新時代

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佳世達醫療事業群總經理楊宏培於開幕致詞時表示，佳世達集團看好後疫情時代三個大商機：「預防醫療、精準醫療、遠距醫療」，除了已經有深厚根基的醫院、智慧醫療設備及醫療耗材等市場持續深耕外，也開始積極投入預防醫學領域，例如基因檢測，或是這次研討會所關注的AI疾病風險預測分析技術，朝「上醫治未病」的目標邁進。
接著由此次研討會主辦單位國立臺北護理健康大學健康事業管理系劉介宇系主任致詞，劉主任致詞時表示，利用大數據及人工智慧進行精準疾病預防，是目前一大創舉，未來若能結合穿戴式裝置進行連續資料收集以及次世代基因定序(NGS)資料共同建構精準醫學預測，將會是人類的一大福音。
生活型態醫學崛起 定期篩檢、改變生活型態關於現代人該如何看待健檢，鄭慧正醫師認為人類的疾病是由生活型態所造成，也就是古人所說的病從口入。想要維持健康定期進行篩查是很重要的，而篩查沒有最好只有最適合，建議聚焦於重大疾病、常見疾病以及可以預防的疾病進行篩查，同時需要考量政府或個人所需付出的成本。他認為健檢和保險的目的是一樣的，都是在控制風險，透過大數據及AI可以協助在技術性、操作性、價值性中取得平衡，降低成本、提高效率。
而蔡孟修醫師則認為，透過生活型態醫學可以達到預防、治療及扭轉疾病的目標，由受過訓練的臨床醫師給予治療建議，以基於實證的生活方式介入，包括正確的飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免危害物質以及正向社會連接。蔡孟修醫師表示，慢性病每年造成4,100萬人死亡，相當於全球總死亡人數的74%。慢性病是是基因、生理、環境和行為因素長期累積的綜合結果，研究數據顯示那些擁有至少四項健康生活方式的人死亡率降低了66%，另外也有研究發現改變生活方式和使用metformin治療都能有效降低高風險人群中糖尿病的發病率，且生活型態改變的效果優於藥物。所以不只是預防，更建議在許多慢性疾病治療指引中以改變生活型態作為第一線治療手段。
AI精準健康預測 破除自我感覺良好 提升民眾病識感但生活型態醫學的概念要接受很容易，執行卻很困難。浚鴻數據楊雅惠總經理表示，只要談到管理都是違反人性的，這也是健康管理經常會失敗的原因。根據浚鴻數據與EZChoice APP合作執行的「35歲以上國人健康行為大調查」，發現八成民眾主觀認為自己的身體狀況還可以，但大部分是自我感覺良好。以DKABio健康風險分析模型定位受訪者的健康狀態後，發現這八成自認身體狀況還好的民眾只有36.5%真的屬於健康狀態，剩下的63.5%屬於亞健康、疾病或嚴重疾病狀態，且男性自我感覺良好的比例高於女性，自認身體狀況還好的男性有近69.7%自我感覺良好，女性自我感覺良好的比例則為56.4%。楊雅惠總經理表示，這顯示民眾的病識感嚴重不足，而透過數據的力量可以有效激發民眾病識感。
為此，浚鴻數據在台北醫學大學鄭光甫教授的指導下，以八年的時間研發DKABio健康風險分析AI模型。DKABio是以超過500萬人、時間長達20年的健康資料庫所建立的大型預測模型，能準確定位人們的健康狀態，篩選亞健康民眾，並能針對15項慢性病精準預測10年罹病風險及及未來風險變化情形。楊雅惠總經理認為透過數字工具讓民眾充分掌握自己的疾病曝險程度可以促使民眾產生病識感，進而提高健康促進意願、引發健康促進行為。如果輔以AI所建議的精準管理方案，以及透過AI量化健康管理的成效，則能形成長期的正向健康促進循環。
健康管理三支箭 提升動機、有效策略、實現健康目標鄭光甫教授則認為，目前健康檢查所提供的健檢報告以紅字和黑字來呈現指標異常，看起來清楚實則讓人霧煞煞，沒有給出趨吉避凶的解讀，沒有指出疾病地雷的可能方向，更沒有提供生理生化指標總體控管的建議。鄭光甫教授代表浚鴻數據的研發團隊發表最新的「健康管理三支箭」，包含：「DKABio病症監測器」能針對14項疾病(包含多項常見癌症)預測1到5年的疾病風險，例如讓民眾了解如果行為不改變明年會罹患糖尿病的機率，可以讓民眾有更高的健康管理動機；「KFC健康定位器」讓不同疾病、不同生理指標能在標準化的風險壓力矩陣基礎上進行比較及分析關聯，協助快速產生有效的健康管理策略；「DKABio健康目標設定器」則是提供醫生及病患一個共同擬定健促方案的工具，讓民眾有機會參與健促方案的制定，模擬不同健康管理策略對疾病風險的影響，選定有效且民眾願意執行的可行方案。
DKABio協助醫生快速解讀多面考量 健康管理建議更精準楊宗龍醫師認為，沒有預測就沒有預防，諾亞方舟的故事是人類最早的預測，上帝告訴諾亞即將發生大洪水，也告訴他該建造怎樣的船，如果諾亞沒有相信預測沒有造船，人類可能不存在，所以重視預測數據、引發正確的Action非常重要。楊雅惠總經理則認為，台灣的健保對民眾福祉來說是非常美好的制度，卻面臨維運不易的窘境，樽節成本只能治標，落實預防醫學才是解方，而AI數據工具能幫到忙。透過類似DKABio的風險分析工具可以協助民眾掌握自己的曝險程度、提高病識感，也可以協助醫師免除解讀上百個生理指標的辛苦，同時考量多個疾病發生的可能性，提供最精準的健康管理建議，成為真正的Super Doctor！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60143
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