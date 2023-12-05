台灣夜市沒賣點了！鄉民認「越來越少去逛」 中國網紅點評被讚爆
台灣夜市一直以來都是外國觀光客飛來台灣最想朝聖的文化，但近年來許多台灣民眾覺得夜市越來越難逛，因為從北到南「九成都賣一樣或類似的小吃」。但走遍台灣的陸網紅Sean，在逛完台北、台中、台南、高雄四個地方的知名夜市後，卻給出了完全不同的評價：「就算東西有一樣的，老闆也不一樣」，直言台灣最美的風景竟是人。
記者潘毅／綜合報導
近期不少鄉民在論壇PTT上感嘆，提到現在逛夜市的頻率大不如前，「很多夜市賣的東西，現在平常也買得到」，並紛紛開始好奇「現在夜市的賣點是什麼？」但這樣的疑惑，卻能從近期來台灣旅遊的知名中國網紅「Sean」的影片中看出答案。
近期去過各地夜市的Sean與好友陳老師，在12月1日時，也前往了高雄的瑞豐夜市，沿路美食吃不停，其中更有一位熱情的豆乳雞攤販老闆娘，不斷拿各種品項給Sean一行人試吃。
最後在影片結尾時，針對台灣人最好奇的問題「這樣一路逛下來，台北、台中、台南、高雄哪裡的夜市最好？」Sean也做出了結論：「沒有最好，只有更好，來台灣逛夜市，沒有說哪一家好、哪家不好，閉著眼衝進去，小吃跟各式各樣的東西都有，而且都有獨特的東西，就算有些東西有一樣的，老闆也不一樣，像剛剛的（豆乳雞）老闆娘多有趣」，一旁的好友陳老師也附和：「台灣最美的風景是人」。
Sean對於台灣夜市的評價曝光後，也獲得大批台灣觀眾讚同：「這家豆乳雞的阿婆不要你買，就是發自內心的想讓沒嚐過的肖恩吃看看她的美食，這才是本片最精彩之處」、「夜市真的每一攤都有它的特色，就連同一家夜市裡的地瓜球來說好了，有三間不同的老闆，就有三種不一樣的口感」、「真的，夜市感受到的人情味真的完全不同」。