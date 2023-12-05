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樹科大「循·性」以良善美意訴求永續時尚

▲《擁擠空房IMBILLY》設計師歐修維同學介紹作品。（圖／樹德科大提供）
▲《擁擠空房IMBILLY》設計師歐修維同學介紹作品。（圖／樹德科大提供）

記者郭凱杰／高雄報導

樹德科大流行設計系第二十三屆畢業展演《循性》系列作品動靜態展演，在藝術總監吳婉渟、行政總監張瑛玲、系主任陳鴻仁等教師團隊指導下，63名應屆畢業生將發表10組整體造型動態走秀、及9組配飾設計作品展示。校長王昭雄表示，樹德科大流設系每年的主題字義意涵深遠，實在佩服同學們的創意深度及巧思。

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▲《期緣Serendipity》設計師戴維禎同學介紹作品。（圖／樹德科大流行設計系提供）
▲《期緣Serendipity》設計師戴維禎同學介紹作品。（圖／樹德科大提供）
《循性》展演日期12月8日至15日分二地舉行。12月8日(五)動態展演分別是午間場13時、晚間場18時二場，假樹德科大行政大樓體育館登場。12月9日(六)至15日(五)移師燕巢橫山共創基地，以靜態方式展出《循性》系列作品之整體造型前四名組別、配飾前三名組別；周邊活動則推出「欣心市集」單元，日期僅有三天，即12月9日至11日(一)，活動時間皆為10時至16時。橫山共創基地地址：高雄市燕巢區興龍路71巷71號。

：▲《纏‧殘entangled·wreckage》設計師同學洪英介紹作品。（圖／樹德科大流行設計系提供）
▲《纏‧殘entangled·wreckage》設計師同學洪英介紹作品。（圖／樹德科大提供）
樹德科大流行設計系第二十三屆畢業展演《循性》系列作品動靜態展演記者會，計有來自日本的學校法人佐世保實業學園理事長後藤三世子與佐世保實業高等學校校長中村浩二人利用參訪空檔，在前副校長嚴大國與副校長暨設計學院院長蘇中和邀約下，特別前往會場觀賞作品走秀展演。

▲與會師長、來賓等與作品模特兒合影。（圖／樹德科大流行設計系提供）
▲與會師長、來賓等與作品模特兒合影。（圖／樹德科大提供）
身為校友的鐘花玉，本身是高雄文山扶輪社社長，感念恩師的提攜栽培，在高雄市亞太創新跨業交流協會理事長薛順寶的陪同下今天也特別捐款贊助畢展活動，鐘花玉希望學弟妹能有餘裕的基金在畢展作品好好地發揮，故以小小心意用行動支持學弟妹能更有力地在專業好好地發揮。校長王昭雄並致贈感謝狀致意。

▲設計師、模特兒、及師長來賓合影。（圖／樹德科大流行設計系提供）
▲設計師、模特兒、及師長來賓合影。（圖／樹德科大提供）
王昭雄表示，樹德科大流設系無論是實體造型、服裝時尚、配件設計等聞名全台，創校至今，校友在業界發光發熱，歷任系主任與老師們及前輩累積許多成果，每年的主題字義意涵深遠，實在佩服同學們的創意深度及巧思。

系主任陳鴻仁表示，《循∙性》以良善美意的永續時尚作為訴求，製作團隊連結高雄燕巢在地產業，建立凝聚及互惠模式；並在展演設計中融入「時尚、永續、連結」三個重要元素，帶來多元、及嶄新的跨界跨域合作；同時以「在地創生-設計風格結合文史脈絡兼具時尚品味」作為發展方向，多元議題的相互融合，讓設計發想及活動進行方式更具人文思維亦接地氣。

10組整體造型組作品，包括《擁擠空房 IMBILLY》、《鱟嶼之夢 MIRARE》、《期緣 Serendipity》、《識別症 NO DIFFERENT》、《後世界 Survival》、《九維·異迴 Eternal return》、《真實樣貌 pikilotherm》、《弒者生存 Survival Mode》、《孤芳 Latibulate》、及《城市出走日紀 Urban Runaway》。

9組配飾設計組作品，包括《真實之鑰 Key to truth》、《沫日 Apocalypse》、《纏‧殘 Entangled·wreckage》、《重塑‧印記 Impress》、《諞 Chicane》、《微笑‧不是真正的快樂 Fake Smile》、《親噬‧侵蝕 NEET BITE》、《花艷 Hua Yan》、《不平則明 asymmetrical combination》。

流設系畢製專題學生皆從大三下學期開始至大四上學期配合專題課程，開始設計製作，作品需經過初審到總審的五次審查，讓作品更臻完美。這次《循·性》系列作品展演方式不同以往的運作，特別把作品移到鄰近社區展示，讓同學的專業技能、時尚美感，感染給身處同社區的居民近距離觀賞，將流行時尚貼近居民的生活圈。

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