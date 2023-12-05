藍稱開票有爭議！中選會駁斥：三大黨可推監察員 無欠缺監督機制
國民黨今（5）日表示，為守護2024大選的公平公正，防範作票、奧步影響選舉結果，國民黨組發會主委許宇甄宣布，預定招募5萬名監票志工，呼籲全民站出來「自己的票自己顧」。對此，中選會駁斥，並無外界所指，投開票作業程序欠缺各政黨衡平監督機制的事情，三大政黨都可以依法推派監察員，參加並公正監督投開票作業程序。
記者林怡昕／台北報導
中選會指出，過去以來各項公職選舉，含明年1月13日的總統、立委選舉，係由中選會暨各直轄市、縣市選委會依法辦理，並由各地直轄市、縣市政府、鄉鎮市區公所等予以協辦，其中全國368個鄉鎮市區選務作業中心都是直轄市、縣市選委會依法設置，且22個直轄市、縣市選委會主任委員也都是由當地直轄市或縣市政府三長（正副直轄市長、縣市長或秘書長）擔任之。
中選會再指，不僅如此，各選舉投開票所除有三分之一以上的選務工作人員依法係由公教人員擔任外，三組正副總統候選人所推薦之政黨，即國民黨、民進黨、民眾黨等三大政黨亦可依法推派監察員參加並公正監督投開票作業程序；同時，各地民眾也可以參觀開票作業程序，並無外界所指投開票作業程序欠缺各政黨衡平監督機制之事。