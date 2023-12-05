要員工提前「返鄉過年」！中國鋁業明年4月才復工 年假長達5個月
中國經濟增長持續放緩，陸續湧現的企業倒閉、裁員導致這個年節不少民眾乾脆提早返鄉過年，造成「倒閉、裁員、失業」這些困擾社會的中國新三潮，日前一間位於廣東的鋁業公司更是宣布自今年11月起就提前放年假，告訴員工一直到明年4月再回來上工，長達五個月的年假背後產能過剩、人力裁減的隱憂也掀起熱議。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國財經媒體《第一財經》報導指出，自今年11月以來，從浙江、湖北、河南等地企業陸續傳出安排員工提早放年假的通知，例如河南民企新亞鋼廠就因為各部門生產及業務停止，因此從11月起告訴員工可以提前返鄉，暫定放假至明年2月17日，而恢復開工的時間則是「等候後續通知」。
廣東佛山一家鋁業更稱，雖然生產還在持續，但因為訂單嚴重縮減加上鋁業產能過剩，未來個別部門可能面臨人力裁撤的決定，於是先讓員工提早返鄉過年，預計等到明年4月1日重新復工。
中國物流與採購聯合會公布的數據指出，2023年11月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，報導中也指出民眾對於現況普遍沒有信心，「這長假的背後讓人寒心。」、「真擔心年假放完，公司、工廠都不見了」、「這不叫放假，這叫失業，還沒得賠償」。
除了製造業以外，大量在深圳、上海等大城市的白領族也因企業裁員，提前三個月返鄉過年，「返鄉過年」也一度成為微博熱搜，而在短影音平台如抖音上也有不少網友感嘆被企業裁員後，很難再就業。