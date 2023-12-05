爸媽恍神丟包5歲女童 三峽俏女警靠Google街景地圖助返家
一名就讀幼兒園的5歲女童，日前與家人前往新北市三峽區鳶山山區遊玩，沒想到下山時因為父母都以為女兒在車上開車離開，獨留女童獨自走在車來車往的馬路旁，行經的員警發現帶往三峽派出所，由女警林怡辰當起臨時保母，並拿出手機打開Google街景地圖讓女童比對住處，正準備要帶女童返家時，正巧焦急的母親趕到派出所報案，驚見女兒就在所內，喜極而泣的頻頻向員警道謝。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，5歲女童相當乖巧，等待半天不見家人前來，緊張在馬路上來回踱步，心急想要找爸媽，幸好遇到熱心的三峽交通分隊警員郭桐祐，將女童帶往三峽派出所，由長相亮眼的正妹女警林怡辰與所內同事一起安撫女童。
由於女童說不出家中地址，林怡辰便靈機一動拿起手機打開Google街景地圖，從迷路的地方開始「按圖索驥」詢問女童住處，果然找到女童居住的位置，也請女童念出爸爸名字後，用電腦檔案搜尋照片，正打算用巡邏車載女童返家時，女童的母親就慌慌張張跑進派出所報案。
「啊!我找你找半天!我快嚇死了!」女童母親在進到派出所見到女兒後放聲大喊，表示他們一家人下午到山上玩，下山時誤以為女兒跟爸爸同在車上，沒想到回到家後才發現搞烏龍，女兒根本還沒回家，夫妻倆嚇得到處找尋。
三峽警分局表示，找到女童並帶到派出所的的警員郭桐祐，長相帥氣斯文，警專35期畢業，從警才5年，但平常待人客氣，尤其處理交通事故相當專業，總是站在當事人角度替民眾著想，屢屢獲得民眾讚賞。
三峽警分局說到，另位協助以Google街景地圖比對到女童住處的警專38期畢業的女警林怡辰，長相亮眼，剛畢業就分發到工作繁重的三峽派出所，擅長英文的她，過去在實習時曾遇到俄籍房客拒繳房租又鬧事，林怡辰到場，以流利英文對答，識破俄男還是竊盜通緝犯，讓房東感激不已。