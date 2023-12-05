公園牌樓像「墓園入口」非虛名！議員：日治時期刑場要不毛都難
台中市議員朱暖英日前質詢，指南屯區豐富公園入口有個又高又細的牌樓，被當地民眾形容為「墓園入口」。市議員劉士州今加碼拿出夜間陰森照片，透露此處在日治時期是刑場，旁邊還有義民廟，晚上看更是毛骨悚然。市長盧秀燕表示，早年興闢公園習慣做個大牌樓，以彰顯政府施政，現在看這造型，還真是「越看越有感」。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員朱暖英上月質詢，指鄰近三民西路的南屯豐富公園占地2.7公頃，假日吸引滿滿人潮。但公園進出口牌樓又細又高，柱子老舊讓人感受到危險壓力，且造型像極墓園入口，視覺上令人很不舒服，應該要改善門面意象。
市議員劉士州今（5）日質詢時，加碼拿出豐富公園入口牌樓夜間照片，濃厚的陰森感讓議場所有人睜大眼睛、感覺很不舒服。他表示南屯的兩座大型公園，豐樂公園重劃前是公墓，如今牌樓上還長草；豐富公園在日治時期是刑場，公園另一角至今仍有義民廟，知道這段歷史的地方民眾，晚上經過更覺毛骨悚然。他質疑牌樓是否有存在的必要？如果不能拆除，也應美化或以燈光去除陰森感。
市長盧秀燕表示，早年興闢大型公園甚至馬路時，很喜歡做個大型牌樓以彰顯政府施政成果，所以很多地方以前都有牌樓，但現在的美感觀念不同，公共空間的人工水泥和障礙物都大量減少，公園應該儘量有親近性，不讓人有「官化」的感覺。
盧秀燕說，市府已經接獲民眾反映，且這處原本一個是墓園、一個是刑場，牌樓造型「越看越有感」，更不適合現在的時空，會請建設局多方收集意見、積極研議存廢。