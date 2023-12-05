吳慷仁突發澄清文「公布戶頭」 《富都青年》紅翻天竟造成誤會
「金馬影帝」吳慷仁因演出李心潔監製電影《富都青年》事業再攀巔峰，上映3天全台票房累積1500萬元，成績亮眼。吳慷仁儼然成為當紅炸子雞，大眾對於他沒有經紀人一事也很感興趣，他上Podcast節目《百靈果News》也大方分享。他今（5）天突然發澄清文，笑說：「謝謝大家支持富都青年，可是阿姨，不是富邦青年，我有富邦戶頭沒錯，但演的是《富都青年》。」
記者蔡依庭／綜合報導
41歲吳慷仁在「金馬影后」李心潔首度出任監製、王禮霖執導第1部劇情長片《富都青年》，展現精湛演技，抱回本屆金馬影帝，也使得他話題產量極高，加上他本身就很會善用臉書和粉絲聊天、宣傳行銷自己的作品，讓他天天都有新聞曝光。
不過最近《富都青年》紅翻天也鬧出不少笑話，他今在臉書寫下：「很謝謝大家支持富都青年！熱映中，但也因為被受到注意，街上阿姨姊姊都會多少，可是…阿姨…是《富都青年》，不是富邦青年！已經3個哥哥姊姊跟我提到富邦青年了，『欸，那個慷仁，你最近那個富邦青年很紅哦』，我有富邦戶頭沒錯，但演的是《富都青年》。」
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