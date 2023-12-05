各組總統、副總統候選人財產申報一次看！他申報存款比吳欣盈多
中選會稍早宣布，根據中選會今（5）日舉行委員會議，各組候選人資格均符合《總統副總統選舉罷免法》規定，同時公布各組總統副總統候選人財產申報，其中，有「新光公主」之稱的民眾黨副總統候選人吳欣盈存款250萬餘元、股票價值3671萬餘元，反而是國民黨副總統候選人趙少康與妻子申報存款近逼8000萬，成為申報中存款最多的候選人。
記者林怡昕／台北報導
中選會稍早宣布，委員會議審查結果，各組候選人資格均符合總統副總統選舉罷免法規定，亦查無候選人有具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等不得登記為候選人之情事，同時，公布各組總統副總統候選人財產申報。
國民黨總統候選人侯友宜申報存款有3958萬餘元、無股票，共申報5筆不動產；趙少康申報存款有7973萬餘元，股票價值3342萬餘元，共有15筆不動產。
民進黨總統候選人賴清德申報存款有215萬餘元、無股票，共申報2筆不動產；民進黨副總統候選人蕭美琴申報存款有1547萬餘元，無股票，共有8筆不動產。
民眾黨總統候選人柯文哲申報存款有2464萬餘元、無股票，共申報15筆不動產；吳欣盈申報存款250萬餘元、股票價值3671萬餘元，共有2筆不動產。