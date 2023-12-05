提升區域人才素質！勞動部高屏澎東分署簽署合作備忘錄

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勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署為培育轄區優秀的技術人才，全面整合產官學資源，積極建立公部門與產學策略聯盟，促使產官學等七大夥伴，攜手簽署合作備忘錄，以為推動區域發展，注入更強勁的動力。
郭耿華說，隨著全球產業、經濟、環境的變化，政府推動大南方計畫、南部科技S廊帶等政策，高屏澎東分署扮演區域勞動力運籌的重要角色，為掌握轄區產業發展趨勢，今(112)年鎖定半導體及電動車兩大重點發展產業，進行就業市場調查。
經調查結果顯示，轄區半導體產業主要關鍵職務為製程工程師、設備工程師及自動化工程師等，而培訓重點在於提升資訊科技應用、優化封裝測試流程等技能，至於電動車產業則著重機電整合工程師、電池系統整合工程師、維修技師等人才，培訓重點包括電動車整車生產線的操作、管理及技術職能，並納入自動化生產及智慧化技術。
再經延續調查結果，該分署積極建立公部門與產官學夥伴關係，乃邀請七大重要合作夥伴簽署合作備忘錄，期透過合作備忘錄所規劃的多項合作措施，整合並共享資源，期望因應產業發展培育轄區優秀的技術人才，提高勞動力素質，促進產業的升級。
郭耿華指出，透過此次的策略聯盟，將有效整合轄區的產官學資源，尤其是針對半導體與電動車產業發展的人才培育規劃，相信未來能讓轄區民眾獲得更完整的產業發展資訊與更多的技術培育管道。