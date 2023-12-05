天氣預報／北台灣再迎「濕冷地獄」！明晨有望下雪 回暖時間出爐
明（6）日東北季風稍微影響，氣溫稍下降，中央氣象署表示，北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚較涼，整體水氣偏多，北台灣、東北部及東部有短暫雨，中南部有局部短暫雨，本波冷空氣配合早晚輻射冷卻作用，局部地區低溫可能下探攝氏15度，與白天溫差達攝氏10至12度，且中部以北逾3500公尺高山，今晚到明晨有機會下雪，明顯回溫要等到週五（12月8日）白天起。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員張承傳表示，明日受到東北季風持續影響，配合華南雲雨區水氣東移，迎風面的東半部會有雨勢，西半部雖然在背風測，但水氣也增多，其中北部、東北部、東部地區及中部山區雨勢對為明顯，其它地區雨勢局部零星；而由於水氣較多，中部以北3500公尺以上高山在今日深夜至明日清晨，有機會降雪。
氣溫部分，張承傳說明，明天北部白天高溫落在攝氏20度，但時間愈晚愈冷，入夜僅剩攝氏15至16度，中部、花蓮地區白天高溫則是攝氏21至24度，南台灣攝氏25至28度。東北季風預計影響到週四（12月7日），中部以北約低溫約攝氏15度，但週四開始環境水氣減少，北台灣轉為乾冷的天氣型態。
張承傳提及，週五（12月8日）東北季風減弱，一直到週六（12月9日）白天高溫和早晚低溫都漸漸上升，不過各地溫差將會拉大，北部、中南部日夜溫差可達攝氏10到12度，東半部則是攝氏8到9度，
降雨機率則是比近幾天還要低。