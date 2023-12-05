衝擊台廠？美商務部點名輝達脫鉤中國 專家不完全悲觀：仍有商機
輝達近期遭利空襲擊，美國商務部特別點名輝達，認為「國安比賺錢重要」，還表示若輝達再出貨「降規版」晶片給中國，隔天將立即採取行動防堵。外界憂心是否衝擊台積電等AI供應鏈廠商？為此，專家表示晶片禁令對輝達一定有影響，但輝達也會持續擴展非中國以外的業務，多少可以彌補中國市場衰退的情況，而台積電與相關AI台廠也一樣，雖有挑戰但仍有商機與機會。
記者許家禎／台北報導
台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真回應《NOWnews今日新聞》提問表示，雖然「拜習會」針對政治跟軍事有一些風險控管，但美中科技戰對立還是很明顯，尤其美國對中國發展AI還是很在意，看看這兩天美國商務部的談話就能知道，特別點名輝達如果再賣「降規版」晶片給中國，隔天將立刻出手阻攔，因此她認為輝達是否如預期會推出「降規版」晶片還要再觀察。
劉佩真表示，輝達中國市場佔營收有一定比例，晶片禁令對輝達一定有影響，但輝達也會持續擴展非中國以外的業務，像是歐美日等市場，這些國家需求大多屬於高階，相信將會積極經營，推出號稱「地表最強晶片」H200的銷售，相信將可減緩中國業務上的影響。
至於台廠會不會受到影響？劉佩真表示答案是肯定的，因為美中科技戰的對立，其負面效益逐漸外溢、慢慢蔓延到全球供應鏈，而台廠前幾年兩方通吃、轉單紅利將越來越少，再加上晶片禁令多少有些衝擊，但她強調也不是完全悲觀，因為隨著AI浪潮襲來，各家AI國際雲端服務大廠推出自研晶片，依舊還是下單台灣廠商。
也就是說，晶片禁令影響輝達，進而衝擊台灣整體AI供應鏈，但仍有其他訂單可以彌補，台灣廠商有挑戰，但仍有商機與機會可以彌補輝達端的損失。而輝達高階晶片需要台積電5奈米與7奈米製程，輝達受影響，台積電也無法獨善其身，但劉佩真也說，隨著台積電其他重量級客戶下單，3奈米製程比重也將逐步拉高，其他先進製程會撐住台積電的業績，可延緩5奈米、7奈米製程的衝擊。