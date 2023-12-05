三重鴨鴨公園地景藝術展本週六登場 感受童趣奇幻魔法世界
位於新北市大都會公園內的三重區鴨鴨公園，即將在本周六12月9日開展「地景藝術展」，以「魔法世界、穿梭夢境」為主題，除了有特技表演、樂團表演，氣球達人秀、大型充氣溜滑梯等活動外，透過超萌的鴨鴨換上新裝，一起跟著小鴨巫師，騎著飛天掃帚進入魔法世界，迎接美好的2024。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府高灘地工程管理處長張修銘表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，白天晚上各有不同風情，今年的哈欠小貓等每個裝置藝術都盛裝打扮，等著大小朋友來跟他們互動及合照，今年活動內容相當豐富有趣，現場有得玩有得吃又有得拿，讓參與的民眾忙的沒時間打哈欠。
新北市政府高灘地工程管理處說明，鴨鴨公園地景藝術展自12月9日開展至明年1月14日，時間為每日上午8時30分至晚上10時，光雕點燈時間則是從下午5時30分開始；12月9日開展當天活動除了有各項表演外，當日也有尋寶趣活動，邀請市民朋友在地景藝術區找到尋寶卡片，有機會到服務台免費兌換精美紀念品，現場還有輕食市集、彩繪面具免費DIY、拍照及打卡送免費好禮，加上限量1500份的闖三關送好禮等活動，歡迎大家帶著童心到鴨鴨公園感受魔法風情。