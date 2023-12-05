打造安全的港口環境！高雄港務公司獲高市推行職安衛生優良單位
高雄港務分公司於今(5)日再傳捷報，再度榮獲112年高雄市推行職業安全衛生優良單位，凸顯該公司推動職安業務有成，打造安全、安家、安心的港口環境，深獲主辦機關及專家學者肯定與青睞。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港務分公司近年致力推動安全管理及健康永續發展，深信港區內各公私部門從業人員的安全與健康，才是港口永續經營基石，並依循ISO45001架構精神，持續推動與落實各項港區安全衛生管理機制。
王錦榮說，高雄港務分公司也持續培育優秀的職安衛管理人員，現有人力橫跨23至63歲，透過充分的教育訓練、經驗交流，以及積極引進最新安全技術(VR虛擬實境、環安雲系統)等，致使不同世代的職安衛管理人員都能具備在作業現場進行危害風險辨識的專業能力，並能立即提出風險預防改善策略，輔導各廠商及港區業者即時完成改善，以有效降低各作業場域危害風險程度。
王錦榮指出，高雄港務分公司也推動多元健康管理計畫，包括作業環境監測、健康檢查、人因危害與不法侵害預防、母性保護與中高齡人員保護等多項計畫，此一系列的舉措，不僅能提升員工的幸福感，也能加強員工的凝聚力，期能持續致力於打造最安全、最健康的工作環境，確保每一位港區從業人員都能繼續朝向港區安全、員工安家、業者安心之三安方向，朝追求達成港區零工安、零職災的目標邁進。