特企／十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽　展現穀物多元風貌

國產米穀雜糧 黃豆黑豆展現多元風貌
農糧署說明，今年度「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」除了延續以往比賽項目評選出國產米穀雜糧製成的「消費產品」及「全穀產品」外，本次「年度主題」特別以大小朋友喜愛的「大豆」作為主題，鼓勵大豆相關業者、食品加工業者、農民團體及農企業等推出多元、健康、高品質、安全之米穀雜糧相關產品。
今年報名43件產品，每件作品都具有上市食品的高水準表現，讓評審團隊讚賞地表示本屆作品運用很多意想不到的創意。穀得獎產品包括：瓜瓜園企業股份有限公司-紫地瓜米花脆菓、阿甘薯叔有限公司-花生薯叔(香蔥口味)、滄聯農產行-豐滄茶米香(龍泉包種)、大炳國際股份有限公司-冷凍真空烤玉米禮盒組、薌園生技股份有限公司-核桃黑三珍養生穀粉、渠泉國際有限公司-米麵饅頭(黑豆)、統百食品股份有限公司-臺灣有機100%純玉米星星餅、茶月食品有限公司-有機黑豆漿(無加糖)、保證責任臺中市中都農業生產合作社-產銷履歷白玉豆干、幸福良食有限公司-幸福千千歲黑豆酥等產品，從這些得獎產品中發現國產穀物占比提升外，廠商產品多樣化及加工水準亦逐年提升。
穀物界優質新品 希望廣場與民眾分享
農糧署表示，國產雜糧具有健康、新鮮、安全、非基改、低碳足跡等特色優點，不斷推陳出新的優質國產雜糧加工品，符合全家大小不一樣的口味需求，12月2日3日兩天在臺北希望廣場農民市集「嚴選穀得產品」設攤展售，讓消費者有機會將嚴選的營養健康及美味可口的雜糧產品帶回家與親朋好友一同分享。
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