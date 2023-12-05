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新冠併發症、死亡數創近期新高！　何時達疫情高峰？最新預估在「這時間」

▲新冠併發症、死亡數創近期新高！　何時達疫情高峰？最新預估在「這時間」
▲新冠併發症、死亡數創近期新高！　何時達疫情高峰？最新預估在「這時間」

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】雖然COVID-19疫情趨緩，不過近期又出現波動。疾管署發言人羅一鈞表示，上週COVID-19併發症個案數是5週以來新高，死亡病例數也是4週以來新高，近期有上升的情況。

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先前，疾管署曾推估COVID-19疫情高峰將會落在12月，不過羅一鈞表示，目前預估高峰會延後到明（2024）年1月中到1月底，感染人數預估平均每天約有1.8－2萬人，雖然比之前預估的2萬多人下修，但在仍有接種疫苗的情況下，併發症、死亡人數都有稍微上升，顯示疫情目前仍蠢蠢欲動，不可大意。

併發症、死亡數皆上升　死亡個案也有中壯年族群

根據疾管署資料顯示，上週（11月28－12／4）新增260例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（11月21日－11／27）新增248例上升31例。另外上週新增31例死亡病例，也較前一週新增18例上升。

雖然死亡個案中65歲以上長者仍占多數，不過其中有1位中壯年族群死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青說明，這名個案是住在南部的40多歲男性，本身有心律不整、高血壓病史，沒有接種過最近的XBB疫苗，在11月中旬開始有呼吸喘的症狀。

就醫時有發燒、呼吸急促、心跳加快、心律不整、血壓降低等情形，經過檢查發現心臟、肝、腎功能已有異常，而COVID-19檢驗後也確認為陽性。林詠青醫師提到，醫師研判個案有心因性休克合併多重器官衰竭的狀況，因此轉到加護病房治療。

不過，林詠青醫師表示，在住院過程中個案的病況持續惡化，在住院後4天就不幸過世，主要死因是新冠病毒感染造成多重器官衰竭致死。

雖然疾管署統計，死亡個案中65歲以上長者占90%，但林詠青醫師提醒，重症、死亡個案中仍不乏有中壯年族群，建議民眾應盡快接種新冠XBB疫苗，現在出生滿6個月以上的民眾都可以接種公費疫苗，特別呼籲有潛在疾病、慢性病、65歲以上長者等高風險族群更應盡快接種，及早獲得保護力。

疾管署推估十大死因排行　新冠仍會上榜第7名

疾管署發言人羅一鈞提到，雖然現在民眾覺得新冠病毒越來越流感化、一般化，但今年疾管署統計，到現在死亡人數已經超過7千人，在今年公布的111年十大死因排行中，新冠是排行第3名，今年以目前統計人數估計，新冠在112年十大死因中還是會排到第7名，僅次於糖尿病、高血壓。

尤其，疾管署預估1月將迎來高峰，臨近歲末年初民眾探親旅遊活動頻繁，民眾更要特別注意，除了接種疫苗外，也應持續落實手部衛生、咳嗽禮節等，適時戴口罩，維護自身健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60145

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