史上新高！外資11月「認錯急回補」　單月淨匯入逾3500億

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11月外資大舉匯入資金，並買超台股2400億元，創史上單月最高，也推升新台幣及台股走揚，累計11月新台幣強升了1.159角，月升3.58%，台股也上漲逾1400點，收在17433.85點，月線翻紅，大盤指數來到8月以來波段新高，挑戰17500點大關，也顯示外資仍持續看好台股基本面，多買超權值股，族群方面則是集中在金融股居多。
而累計前11月外資還是呈現淨匯入207.85億美元，約新台幣6497億元，11月底外資累計淨匯入金額還有2367.78億美元，即約新台幣7.4兆元仍留台灣資本市場。
金管會也表示，今年截至12月4日止，台股漲幅23.23%，相較日本漲幅27.35%、韓國漲幅12.46%、上海跌幅2.15%、新加坡跌幅5.14%、深圳跌幅12.31%、香港跌幅15.85%，漲幅僅次於日本，外資買超911.21億元，台股集中市場日均成交量約2784億元，相較去年同期增加13.06%。而截至今年12月4日，信用交易之整戶擔保維持率為175.39%
金管會強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至10月底本益比17.53，現金殖利率達3.79%，加計股票股利為3.89%，國內上市櫃公司截至10月底累計營收約32兆元，累計營收金額雖較去年同期減少9.86%，惟仍為歷年同期第三高，而目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。