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施明德情史豐富轟轟烈烈！曾驚動陳菊出面解決「女人的事」

▲施明德傳出住進加護病房、生命垂危。（圖／記者蘇嘉維攝,2015.9.7）
▲施明德傳出住進加護病房、生命垂危。（圖／記者蘇嘉維攝,2015.9.7）

記者陳佩君／台北報導

82歲的民進黨前主席施明德傳出住進加護病房、生命垂危，其過去情史豐富，更是外界茶餘飯後話題，監察院長陳菊過去還曾調侃施的情史「輝煌」，她是施明德的老妹，專門出面幫他處理女人的事情。

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陳文茜昨爆料，施明德已經住院10多天，目前在加護病房，他在洗腎，愈來愈惡化、生命垂危中，施的小孩正趕回台灣，希望幫爸爸做最後的加油。

施明德情史豐富，民進黨人士便以「浪漫」形容。施明德先與其伴侶陳麗珠，生下兩名女兒，施於1978年與艾琳達結婚，只是施的女友不間斷，導致兩人最後翻臉以離婚收場。

至於最廣為人知的就是與作家李昂的情史，當年施明德出獄後，曾要暫住在陳菊家，沒想到，隔天眾人替施明德出獄接風後，前來慶賀的李昂卻主動把他接走，不過，兩人時常出現各種口角，傳出陳菊常在半夜接到施明德的「求救」電話，連忙與弟弟陳武進驅車前往施明德家中「排解」。

此外，1977年李昂出版《戴貞操帶的魔鬼系列：北港香爐人人插》，也引爆李昂與陳文茜兩人間「主席情人」爭奪戰，當時被質疑是暗諷陳文茜。不過據施明德後來的說法，李昂與他分手後，誤以為陳文茜是他的新女友，才會一氣之下寫了《北港香爐人人插》暗諷陳文茜。

對於施明德與陳文茜關係，施明德過去受訪時曾說，他跟陳文茜不是男女朋友，而像是父女；不過，陳文茜則提到，他們兩人有革命感情，大家都傳說她是施的女友，理由是施很器重她，「反正我在哪工作，那個老闆就一定是我男朋友，不變的定律」，回應曖昧。

在倒扁之際，陳麗珠、艾琳達都曾出面批評他，施明德曾私下感嘆「真不該結婚...」，不過，陳嘉君卻是出面力挺，兩人的婚姻從1996年延續到至今。

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